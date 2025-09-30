Language
    Jamshedpur Murder: जमशेदपुर में दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या, तंत्र विद्या का मर्डर से कनेक्शन!

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:00 AM (IST)

    जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में संदीप कुमार नामक एक व्यक्ति ने अपने दोस्त अजय की गला रेतकर हत्या कर दी। संदीप तंत्र विद्या में विश्वास रखता था और उसने अजय को शराब पिलाकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने संदीप को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जमशेदपुर में दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या, तंत्र विद्या का मर्डर से कनेक्शन!

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले संदीप कुमार ने अपने दोस्त अजय को शराब पिलाने के बाद सोमवार देर रात गला रेतकर हत्या कर दी।

    घटना के बाद स्थानीय लोगों हत्या करने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चापड़ की बरामदगी की है।

    घटना गोलमुरी के गाढ़ाबासा की है। मृतक अजय उर्फ झंटू एक पेंट दुकान में काम करता था। 22 वर्षीय अजय उर्फ झंटू के दोस्त संदीप तंत्र विद्या के अंधविश्वास में अधिक विश्वास करता है। वह सोमवार देर शाम को अजय को अपने साथ कमरे में ले गया। वहां शराब पिलाई।

    इसके बाद रात 12 बजते ही गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। स्थानीय लोग अजय की चीख सुनकर कमरे की ओर गए तो देखा कि अजय लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। लोगो ने संदीप को पकड़ लिया। घायल अजय को टीएमएच में दाखिल कराया जहा उसकी मौत हो गई।

    फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ माह पहले अजय के पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। अजय इकलौता संतान था।