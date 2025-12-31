Language
    गोलों की बरसात: जेआरडी खेल मैदान में जमशेदपुर एफसी ने एकतरफा मुकाबले में छत्तीसगढ़ को रौंदा

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    जमशेदपुर एफसी अंडर-18 टीम ने रिलायंस फाउंडेशन यूथ डेवलपमेंट लीग के रीजनल क्वालीफायर में छत्तीसगढ़ यूनाइटेड को 20-0 से करारी शिकस्त दी। जेआरडी टाटा स्प ...और पढ़ें

    जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान में गोल दागने के लिए गेंद छीनने की कोशिश करते खिलाड़ी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साल के अंतिम दिन जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर रिलायंस फाउंडेशन यूथ डेवलपमेंट लीग के रीजनल क्वालीफायर में फुटबॉल का एकतरफा और यादगार मुकाबला देखने को मिला। अपने पहले ही मैच में जमशेदपुर एफसी (जेएफसी) अंडर-18 टीम ने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ यूनाइटेड को 20-0 के विशाल अंतर से पराजित कर दिया।
     
     

    दूसरे मिनट से शुरू हुआ गोलों का तूफान 

    मैच शुरू होते ही यंग रेड माइनर्स ने विरोधी टीम पर दबाव बना लिया। दूसरे ही मिनट में हीरंगनबा सेरम ने गोल दागकर स्कोरिंग की शुरुआत की। 
     
    इसके बाद गोलों की बाढ़ आ गई और छत्तीसगढ़ की टीम पूरे मैच में गेंद के लिए संघर्ष करती नजर आई। जमशेदपुर एफसी के तेज आक्रमण के आगे विरोधी पूरी तरह बिखर गई। हाफ टाइम तक स्कोर 13-0 पहुंच चुका था। 
     

    हीरंगनबा और रेयान रहे जीत के नायक 

    इस ऐतिहासिक जीत के हीरो हीरंगनबा सेरम और रेयान सी रहे। हीरंगनबा ने कुल छह गोल (2, 9, 27, 43, 78 और 87वें मिनट) दागकर अपना जलवा दिखाया। वहीं रेयान ने पांच गोल (6, 23, 45+1, 57 और 60वें मिनट) कर विपक्षी डिफेंस की कमर तोड़ दी।

    छत्तीसगढ़ यूनाइटेड की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 38वें मिनट में उनके स्थानापन्न गोलकीपर को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया।

    अन्य खिलाड़ियों ने भी किया योगदान 

    जमशेदपुर एफसी की ओर से लामसांगजुआला ने तीन, सत्यजीत दास ने दो, जबकि सचिन सिंह, एल्बिन और कृष्णा टुडू ने एक-एक गोल किया। इसके अलावा एक गोल छत्तीसगढ़ यूनाइटेड की ओर से आत्मघाती (ओन गोल) रहा।

    इस दमदार जीत के साथ जेएफसी ने टूर्नामेंट में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। टीम का अगला मुकाबला दो जनवरी को बिधाननगर म्युनिसिपल स्पोर्ट्स एकेडमी से होगा।