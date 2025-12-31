गोलों की बरसात: जेआरडी खेल मैदान में जमशेदपुर एफसी ने एकतरफा मुकाबले में छत्तीसगढ़ को रौंदा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साल के अंतिम दिन जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर रिलायंस फाउंडेशन यूथ डेवलपमेंट लीग के रीजनल क्वालीफायर में फुटबॉल का एकतरफा और यादगार मुकाबला देखने को मिला। अपने पहले ही मैच में जमशेदपुर एफसी (जेएफसी) अंडर-18 टीम ने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ यूनाइटेड को 20-0 के विशाल अंतर से पराजित कर दिया।

दूसरे मिनट से शुरू हुआ गोलों का तूफान

मैच शुरू होते ही यंग रेड माइनर्स ने विरोधी टीम पर दबाव बना लिया। दूसरे ही मिनट में हीरंगनबा सेरम ने गोल दागकर स्कोरिंग की शुरुआत की।

इसके बाद गोलों की बाढ़ आ गई और छत्तीसगढ़ की टीम पूरे मैच में गेंद के लिए संघर्ष करती नजर आई। जमशेदपुर एफसी के तेज आक्रमण के आगे विरोधी पूरी तरह बिखर गई। हाफ टाइम तक स्कोर 13-0 पहुंच चुका था।

हीरंगनबा और रेयान रहे जीत के नायक

इस ऐतिहासिक जीत के हीरो हीरंगनबा सेरम और रेयान सी रहे। हीरंगनबा ने कुल छह गोल (2, 9, 27, 43, 78 और 87वें मिनट) दागकर अपना जलवा दिखाया। वहीं रेयान ने पांच गोल (6, 23, 45+1, 57 और 60वें मिनट) कर विपक्षी डिफेंस की कमर तोड़ दी।



छत्तीसगढ़ यूनाइटेड की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 38वें मिनट में उनके स्थानापन्न गोलकीपर को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया।



