गोलों की बरसात: जेआरडी खेल मैदान में जमशेदपुर एफसी ने एकतरफा मुकाबले में छत्तीसगढ़ को रौंदा
जमशेदपुर एफसी अंडर-18 टीम ने रिलायंस फाउंडेशन यूथ डेवलपमेंट लीग के रीजनल क्वालीफायर में छत्तीसगढ़ यूनाइटेड को 20-0 से करारी शिकस्त दी। जेआरडी टाटा स्प ...और पढ़ें
दूसरे मिनट से शुरू हुआ गोलों का तूफान
हीरंगनबा और रेयान रहे जीत के नायक
इस ऐतिहासिक जीत के हीरो हीरंगनबा सेरम और रेयान सी रहे। हीरंगनबा ने कुल छह गोल (2, 9, 27, 43, 78 और 87वें मिनट) दागकर अपना जलवा दिखाया। वहीं रेयान ने पांच गोल (6, 23, 45+1, 57 और 60वें मिनट) कर विपक्षी डिफेंस की कमर तोड़ दी।
छत्तीसगढ़ यूनाइटेड की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 38वें मिनट में उनके स्थानापन्न गोलकीपर को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया।
अन्य खिलाड़ियों ने भी किया योगदान
जमशेदपुर एफसी की ओर से लामसांगजुआला ने तीन, सत्यजीत दास ने दो, जबकि सचिन सिंह, एल्बिन और कृष्णा टुडू ने एक-एक गोल किया। इसके अलावा एक गोल छत्तीसगढ़ यूनाइटेड की ओर से आत्मघाती (ओन गोल) रहा।
इस दमदार जीत के साथ जेएफसी ने टूर्नामेंट में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। टीम का अगला मुकाबला दो जनवरी को बिधाननगर म्युनिसिपल स्पोर्ट्स एकेडमी से होगा।
