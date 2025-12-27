जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक लुढ़का, नए साल के जश्न पर भी सर्दी का साया 

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं ने लौहनगरी जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। शुक्रवार को जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे शहरवासियों को तीखी सर्दी का अहसास हुआ।

वहीं, गुमला जिला 2.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ पूरे राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग रांची ने पुष्टि की है कि पठारी इलाकों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं और फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन में धूप खिली रही, लेकिन सर्द हवाओं के कारण उसकी तपिश बेअसर साबित हुई। शाम ढलते ही तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई।

चाईबासा में दिन का तापमान 26.8 डिग्री रहा, जो राज्य में सर्वाधिक था। यह आंकड़ा दिन और रात के तापमान में आए भारी अंतर को स्पष्ट करता है। रांची में पारा 7 डिग्री, बोकारो थर्मल में 7.5 डिग्री और डाल्टनगंज में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी नीचे है।

देवघर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी ठंड के साथ-साथ कोहरे ने भी जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। जमशेदपुर के बाहरी और नदी तटीय इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। देवघर एयरपोर्ट पर दृश्यता (विजिबिलिटी) घटकर महज 500 मीटर रह गई। कमोबेश यही स्थिति जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी देखी गई, जहां वाहन चालकों को सुबह हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई और मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जमशेदपुर में अगले पांच दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहेगा। 27 से 31 दिसंबर के बीच बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे नए साल के स्वागत की तैयारियों में खलल नहीं पड़ेगा।

न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान हालांकि, सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है।