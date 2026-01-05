जमशेदपुर: टेल्को वर्कर्स यूनियन कार्यालय के सामने चलती कार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

जागरण संवादाता, जमशेदपुर। टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत टेल्को वर्कर्स यूनियन कार्यालय के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार से धुआं और लपटें निकलने लगीं, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

घटना के तुरंत बाद कार सवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग बुझाने के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग की चपेट में आई कार रवि शर्मा की बताई जा रही है, जो गोलमुरी थाना क्षेत्र के नामदा बस्ती के निवासी हैं।

फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण यह घटना हुई होगी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

गौरतलब है कि बीते कुछ समय से शहर में कार, बाइक और गैराज में खड़े वाहनों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन घटनाओं को लेकर आम लोगों में चिंता बढ़ गई है और वाहन सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।