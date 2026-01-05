बारीगोड़ा फाटक पर हादसा : चाय पीने उतरा चालक, ढलान से लुढ़की बस ने स्कूटी सवार छात्रा की ले ली जान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगोड़ा रेलवे फाटक पर सोमवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बस चालक की घोर लापरवाही ने एक छात्रा की जिंदगी छीन ली, जबकि एक मासूम बच्ची को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया।

फाटक बंद होने के दौरान ढलान पर खड़ी एक मिनी बस अचानक पीछे की ओर लुढ़क गई और स्कूटी सवार 16 वर्षीय छात्रा अंजली कुमारी को कुचल दिया। हादसे में अंजली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी छह साल की बच्ची निधि गंभीर रूप से घायल हो गई।

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। जिससे टाटा-हावड़ा रेल मार्ग पर करीब एक घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा।

ढलान होने के कारण बस लुढ़कने लगी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। राहरगोड़ा से साकची की ओर जा रही ‘भोले शंकर’ नामक मिनी बस बारीगोड़ा रेलवे फाटक बंद होने के कारण ढलान पर कतार में खड़ी थी।

इस दौरान बस चालक और खलासी बस को वहीं छोड़कर नीचे चाय पीने चले गए। बस न तो हैंडब्रेक पर थी और न ही गियर में।

ढलान होने के कारण बस अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगी। बस के ठीक पीछे स्कूटी पर खड़ी राहरगोड़ा निवासी 16 वर्षीय अंजली कुमारी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही भारी बस ने उसे और स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतका अंजली कुमारी राहरगोड़ा निवासी अशोक ठाकुर की बेटी थी। वह तीन बहनों में सबसे बड़ी थी और पढ़ाई के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाती थी।

अशोक ठाकुर की राहरगोड़ा में सैलून की दुकान है। बेटी की अचानक मौत से पूरा परिवार सदमे में है। घायल छह वर्षीय निधि, अंजली की रिश्तेदार है। दुखद संयोग यह है कि निधि के पिता मनोज प्रसाद की भी पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है।

अब निधि खुद गंभीर हालत में टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती है। बताया गया कि अंजली निधि को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया।

ट्रैक पर उतरे लोग, थमी ट्रेनों की रफ्तार

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आक्रोशित लोगों और परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और रेलवे ट्रैक पर उतर आए।

इससे टाटा-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। करीब एक घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा, जिससे आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सूचना मिलने पर परसुडीह थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया गया।

खटारा बसों पर सवाल, अंडरग्राउंड ब्रिज की मांग

घटनास्थल पर पहुंचे झामुमो के ओडिशा प्रदेश महासचिव दुबराज नाग ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहरगोड़ा-साकची मार्ग पर अनफिट और खटारा बसें धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है।

स्थानीय लोगों ने भी बारीगोड़ा रेलवे फाटक पर अंडरग्राउंड ब्रिज की पुरानी मांग दोहराई। उनका कहना है कि ब्रिज नहीं होने के कारण यहां आए दिन जाम और हादसे होते हैं।

पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, जबकि हादसे के बाद फरार चालक की तलाश जारी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।