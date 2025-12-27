Language
    जमशेदपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, आदित्यपुर के दो युवकों की मौत; हेलमेट न पहनने से गई जान

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:18 PM (IST)

    जमशेदपुर के जुगसलाई में देर रात हुए सड़क हादसे में आदित्यपुर के कृष (19) और अभय (26) नामक दो युवकों की मौत हो गई। उनकी तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के पास शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में आदित्यपुर के दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर 13 निवासी 19 वर्षीय कृष और 26 वर्षीय अभय के रूप में हुई है। इस घटना से आदित्यपुर क्षेत्र, विशेषकर रोड नंबर 13 में शोक की लहर फैल गई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक शुक्रवार रात अपने दोस्तों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रेलवे फाटक के पास स्टेशन रोड पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं।

    इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया

    घटना की सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और हेलमेट का उपयोग न करना हादसे की प्रमुख वजह मानी जा रही है।

    इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने भी युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की है, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।