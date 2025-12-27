जमशेदपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, आदित्यपुर के दो युवकों की मौत; हेलमेट न पहनने से गई जान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के पास शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में आदित्यपुर के दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर 13 निवासी 19 वर्षीय कृष और 26 वर्षीय अभय के रूप में हुई है। इस घटना से आदित्यपुर क्षेत्र, विशेषकर रोड नंबर 13 में शोक की लहर फैल गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक शुक्रवार रात अपने दोस्तों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रेलवे फाटक के पास स्टेशन रोड पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं।

इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया घटना की सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और हेलमेट का उपयोग न करना हादसे की प्रमुख वजह मानी जा रही है।