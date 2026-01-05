Language
    CYBER CRIME : करनडीह एक्‍सि‍स बैंक में एटीएम कार्ड फंसा और उड़ गए 2.84 लाख, अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में एक्सिस बैंक के एटीएम से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सुंदरनगर निवासी भीम सोरेन का एटीएम कार्ड मशीन में फंसने ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह थाना क्षेत्र के करनडीह स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सुंदरनगर निवासी भीम सोरेन के खाते से एटीएम कार्ड फंसने के बाद साइबर ठगों ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 2 लाख 84 हजार 449 रुपये की अवैध निकासी कर ली। 

    पीड़ित के बयान पर परसुडीह थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 28 दिसंबर की है। 
     
    भीम सोरेन रुपये की निकासी के लिए करनडीह स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम पहुंचे थे। उन्होंने मशीन में अपना एटीएम कार्ड डालकर पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन खाते से रुपये नहीं निकले। 
     
    इस दौरान उनका कार्ड एटीएम मशीन में ही फंस गया। उन्होंने काफी देर तक कार्ड निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
     
    रात हो जाने के कारण और कोई सहायता उपलब्ध नहीं होने पर वह एटीएम से लौटकर घर चले गए। कुछ समय बाद उनके मोबाइल फोन पर बैंक की ओर से लगातार मैसेज आने लगे। 
     
    मैसेज में खाते से अलग-अलग समय पर रकम निकाले जाने की जानकारी दी गई थी। मैसेज पढ़ते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि कुछ ही देर में खाते से कुल 2,84,449 रुपये निकल चुके थे।

    पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद बैंक में अवकाश होने के कारण उन्हें तत्काल खाते की विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी। इसी वजह से थाना में शिकायत दर्ज कराने में कुछ देरी हुई। 
     
    बाद में बैंक से स्टेटमेंट मिलने पर ठगी की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्होंने परसुडीह थाना में आवेदन देकर मामले की सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 
     
    शुरुआती जांच में एटीएम में छेड़छाड़ या स्किमिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बैंक से तकनीकी जानकारी जुटाई जा रही है। 
     
    अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि एटीएम कार्ड फंसने या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत बैंक और पुलिस को सूचना दें तथा किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 