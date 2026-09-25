जमशेदपुर हादसा: रात को साथ खाना खाया, सुबह बेटे के न रहने की खबर मिली, नमन के पिता का छलका दर्द
जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव पर हुए सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। नमन और सार्थक जैसे ...और पढ़ें
HighLights
सार्थक के माता-पिता केदारनाथ यात्रा छोड़ बेटे की मौत पर लौटे।
नमन और सार्थक दोनों पढ़ाई व खेल में होनहार छात्र थे।
ऑनलाइन क्लास के बाद दोस्तों से मिलने निकला था नमन
केदारनाथ के रास्ते से लौटे सार्थक के माता-पिता
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