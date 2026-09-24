जमशेदपुर में दर्दनाक हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी समेत चार की मौत; CM ने जताया दुख

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के मरीन ड्राइव क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई। हादसा एनएच पर हुआ, जहां एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया पोस्ट हादसे में मंत्री की बेटी तृषा सिंह की मौत की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने घटना को बेहद दुखद और हृदयविदारक बताते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।

डॉ. इरफान अंसारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जमशेदपुर में एनएच हाईवे पर हुए सड़क हादसे में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि एक मां के लिए संतान को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।