जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा: मंत्री दीपिका पांडे की बेटी समेत चार की दुखद मौत, CM ने जताया शोक

जागरण संवाददाता, गोड्डा। Deepika Pandey Singh Daughter Death जमशेदपुर में एनएच हाईवे पर हुए गुरुवार तड़के हुए सड़क हादसे में गोड्डा जिले के महगामा की विधायक व राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे की बेटी तृषा सिंह समेत चार की मौत हो गई। मृतकों में तृषा सिंह के अलावा एक लड़की और दो लड़के शामिल हैं।

ट्रक से टक्कर के बाद कार के उड़ गए परखच्चे बताया जाता है कि जमशेदपुर के सोनारी थानाक्षेत्र अंतर्गत दोमुहानी मरीन ड्राइव पर कार और ट्रक की टक्कर में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 2 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं।

मरने वालों के नाम हैं- सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता, वंशिका खंडेलवाल और तृषा सिंह। बताया जाता है कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार, दोमुहानी मरीन ड्राइव सड़क पर पहले से खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए।

XLRI की छात्रा थी तृषा कार इतनी बुरी हालत में थी कि इसको गैस कटर से काटकर मृतकों का शव निकालना पड़ा। शवों को MGM अस्पताल भेज दिया गया है। मंत्री की बेटी XLRI की छात्रा थी। घटना की सूचना मिलते ही मंत्री दीपिका पांडेय सिंह रांची से जमशेदपुर के लिए निकल गईं।