    नए साल में बड़े बदलाव: Tata lease पर फैसला, जेआरडी में QR एंट्री, एक जनवरी से बदलेगा नियम, जानें क्या होगा आपके लिए नया

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    जमशेदपुर और देशभर में 1 जनवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। जमशेदपुर में टाटा स्टील लीज का फैसला, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिजिटल एंट्री ...और पढ़ें

    Hero Image

    जेआरडी स्‍पोट़र्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साल 2026 लौहनगरी जमशेदपुर के लिए कई ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रहा है। एक जनवरी से न केवल कैलेंडर बदलेगा, बल्कि शहरवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम और व्यवस्थाएं भी नए रूप में सामने आएंगी। 
     
    टाटा स्टील लीज के भविष्य पर होने वाला फैसला, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिजिटल एंट्री, ट्रैफिक और रेलवे के नए नियम- ये सभी बदलाव शहर की दिशा और दशा तय करेंगे। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कार, रसोई गैस, बैंकिंग और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नियम आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे।


    जमशेदपुर में होने वाले बड़े बदलाव

     

    टाटा स्टील लीज पर फैसला 

    जमशेदपुर शहर की बुनियाद जिस टाटा स्टील लीज पर टिकी है, उसकी मौजूदा अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। 1 जनवरी 2026 से नई लीज प्रभावी होनी है। 
     
    इसके नवीनीकरण को लेकर टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह फैसला शहर के प्रशासन, नागरिक सुविधाओं, भूमि उपयोग और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 
     
     

    जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिजिटल एंट्री 

    नए साल से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रवेश व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। अब प्लास्टिक मेंबरशिप कार्ड मान्य नहीं होंगे। 
     
    सभी सदस्यों को jrdsportscomplex.in वेबसाइट से अपना क्यूआर कोड जनरेट करना होगा। मोबाइल में क्यूआर कोड दिखाकर या प्रिंटआउट के जरिए गेट पर स्कैन करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। 
     

    भारी वाहनों की नो-एंट्री 

    नववर्ष के जश्न को देखते हुए 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की देर रात तक शहर में भारी वाहनों (ट्रक, ट्रेलर) के प्रवेश पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस डिमना, जुबिली पार्क और अन्य पिकनिक स्थलों पर सख्ती से निगरानी करेगी।  
     
    शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। इस तरह बदलाव होने के बाद शहर नए कलेवर में दिखेगा।  

     

    रेलवे का नया टाइम-टेबल 

    चक्रधरपुर मंडल में 1 जनवरी से रेलवे का नया टाइम-टेबल लागू होगा। टाटानगर से गुजरने वाली कई मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। 
     
    यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले एनटीईएस ऐप या रेलवे वेबसाइट से अपनी ट्रेन का सही समय जरूर जांच लें। ताक‍ि सफर करते वक्‍त परेशानी न हो। 
     

    देशभर में 1 जनवरी से बदलने वाले नियम

     

    महंगी होंगी कारें 

    टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई और एमजी मोटर जैसी प्रमुख ऑटो कंपनियों ने 1 जनवरी से कारों की कीमतों में करीब 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। कच्चे माल और उत्पादन लागत बढ़ने को इसकी वजह बताया गया है।

    रसोई गैस और ईंधन के दाम 

    हर महीने की तरह 1 जनवरी को भी एलपीजी और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर दाम घट-बढ़ सकते हैं, जिसका असर घरेलू बजट पर पड़ेगा।

    बैंक लोन और बचत योजनाएं 

    पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा पूरी हो चुकी है। साथ ही, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी जैसे बैंक अपनी लोन दरों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे ईएमआई प्रभावित होगी।

    सिम कार्ड और डिजिटल सुरक्षा 

    ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए सिम कार्ड वेरिफिकेशन और डिजिटल पेमेंट नियम और सख्त किए जा रहे हैं। बल्क सिम और संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर सरकार की निगरानी बढ़ेगी।

    आधार-पैन और टैक्स नियम 

    यदि 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया गया, तो 1 जनवरी से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। साथ ही, नए साल में इनकम टैक्स से जुड़े नए फॉर्म लागू होने की संभावना है।