नए साल में बड़े बदलाव: Tata lease पर फैसला, जेआरडी में QR एंट्री, एक जनवरी से बदलेगा नियम, जानें क्या होगा आपके लिए नया
जमशेदपुर और देशभर में 1 जनवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। जमशेदपुर में टाटा स्टील लीज का फैसला, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिजिटल एंट्री ...और पढ़ें
जमशेदपुर में होने वाले बड़े बदलाव
टाटा स्टील लीज पर फैसला
जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिजिटल एंट्री
भारी वाहनों की नो-एंट्री
रेलवे का नया टाइम-टेबल
देशभर में 1 जनवरी से बदलने वाले नियम
महंगी होंगी कारें
टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई और एमजी मोटर जैसी प्रमुख ऑटो कंपनियों ने 1 जनवरी से कारों की कीमतों में करीब 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। कच्चे माल और उत्पादन लागत बढ़ने को इसकी वजह बताया गया है।
रसोई गैस और ईंधन के दाम
हर महीने की तरह 1 जनवरी को भी एलपीजी और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर दाम घट-बढ़ सकते हैं, जिसका असर घरेलू बजट पर पड़ेगा।
बैंक लोन और बचत योजनाएं
पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा पूरी हो चुकी है। साथ ही, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी जैसे बैंक अपनी लोन दरों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे ईएमआई प्रभावित होगी।
सिम कार्ड और डिजिटल सुरक्षा
ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए सिम कार्ड वेरिफिकेशन और डिजिटल पेमेंट नियम और सख्त किए जा रहे हैं। बल्क सिम और संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर सरकार की निगरानी बढ़ेगी।
आधार-पैन और टैक्स नियम
यदि 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया गया, तो 1 जनवरी से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। साथ ही, नए साल में इनकम टैक्स से जुड़े नए फॉर्म लागू होने की संभावना है।
