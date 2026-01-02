Language
    जमशेदपुर शहर के नामकरण के 107 साल पूरे, आज के दिन ही वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने रखा था नाम

    By Nirmal Prasad Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:51 AM (IST)

    अपने दोस्तों व अधिकारियों के साथ लार्ड चेम्सफोर्ड का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लौहनगरी के नाम से विख्यात जमशेदपुर शहर अपने नामकरण के 107 वर्ष पूरे कर लिया है। दो जनवरी 1919 को भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने साकची का नाम जमशेदपुर व कालीमाटी स्टेशन का नाम बदलकर टाटानगर किया था।

    टाटा समूह के संस्थापक जेएन टाटा की दूरदृष्टि सोच को उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने पूरा किया और 1907 में साकची गांव में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने पहले विश्व युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी मदद की और उनकी मांग पर रेलपटरी बिछाने के लिए रेल की आपूर्ति की।

    इस मदद से अंग्रेजी सरकार ने सुदूर इलाकों तक अपने सैनिक और रसद को पहुंचाने में सफल रही और सफलता पाई। ऐसे में कंपनी का आभार व्यक्त करने के लिए वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड अपने अधिकारियों व दोस्तों के साथ जमशेदपुर पहुंचे और इस आभार के बदले में शहर का नाम संस्थापक के नाम जमशेद के नाम पर जमशेदपुर और कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नया नामकरण कर टाटानगर रखा।

    आज इस औद्योगिकी नगर की पहचान वैश्विक स्तर पर है। इन 107 वर्षों में यहां टाटा स्टील के अलावा टाटा मोटर्स, टिनप्लेट, टाटा ब्लूस्कोप, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा कमिंस, टिमकेन इंडिया सहित कई कंपनियां स्थापित हुई जो अपने उत्पाद वैश्विक स्तर पर पहुंचाती है।

    वहीं, इन कंपनियों के सहयोग के लिए आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 1000 से अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) सेक्टर की कंपनियां संचालित हैं जिसके कारण यहां देश भर के कामगार रोजगार के लिए यहां आते हैं।

    इसके अलावा इस शहर में विख्यात शैक्षणिक संस्थानों में एक्सएलआरआइ, एनआइटी जमशेदपुर सहित महात्मा गांधी मेडिकल कालेज भी स्थापित है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट जगत में अपनी बेहतरीन आउट फील्ड के लिए विख्यात कीनन स्टेडियम व खेलों के मक्का के रूप में जेआरडी टाटा स्पोटर्स काम्प्लेक्स उपलब्ध है।