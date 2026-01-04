Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    तेज रफ्तार बनी काल : ईचागढ़ में सड़क हादसा, जीजा-साले की मौत, किशोर गंभीर

    By Bindeshwari Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:29 PM (IST)

    ईचागढ़ के पातकुम डुमटांड केनाल सड़क पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 12 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संसू, ईचागढ़। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पातकुम डुमटांड केनाल सड़क पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। 
     
    मृतकों की पहचान चितरी गांव निवासी रथू सिंह (56) और शंकर सिंह (43) के रूप में हुई है। वहीं हादसे में महादेव सिंह (12) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। 
     
    प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों शनिवार को मोटरसाइकिल से सितु बाजार गए थे, जहां वे मुर्गा बेचने और अन्य मार्केटिंग कार्य के लिए पहुंचे थे। बाजार से लौटने के दौरान पातकुम डुमटांड केनाल सड़क पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। 
     
    टक्कर इतनी तेज थी कि रथू सिंह और शंकर सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ थाना प्रभारी बजरंग महतो दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। 
     
    पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर ईचागढ़ थाना पहुंचाया। रविवार को पोस्टमार्टम के लिए शवों को सरायकेला सदर अस्पताल भेजा जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल किशोर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। 

    पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषी वाहन और चालक की पहचान होते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मृतक रिश्ते में साला-जीजा थे। बताया गया कि रथू सिंह महिला समिति से लिए गए ऋण की किस्त चुकाने के लिए मुर्गा बेचने बाजार गए थे।
     
    हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। चितरी गांव समेत आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है। 

    घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर रोक, दोषी वाहन चालक की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सड़क दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजे को लेकर जिला परिवहन विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाएगा। उन्होंने लोगों से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की।