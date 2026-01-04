तेज रफ्तार बनी काल : ईचागढ़ में सड़क हादसा, जीजा-साले की मौत, किशोर गंभीर

जागरण संसू, ईचागढ़। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पातकुम डुमटांड केनाल सड़क पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

मृतकों की पहचान चितरी गांव निवासी रथू सिंह (56) और शंकर सिंह (43) के रूप में हुई है। वहीं हादसे में महादेव सिंह (12) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों शनिवार को मोटरसाइकिल से सितु बाजार गए थे, जहां वे मुर्गा बेचने और अन्य मार्केटिंग कार्य के लिए पहुंचे थे। बाजार से लौटने के दौरान पातकुम डुमटांड केनाल सड़क पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर इतनी तेज थी कि रथू सिंह और शंकर सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ थाना प्रभारी बजरंग महतो दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर ईचागढ़ थाना पहुंचाया। रविवार को पोस्टमार्टम के लिए शवों को सरायकेला सदर अस्पताल भेजा जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल किशोर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।

पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषी वाहन और चालक की पहचान होते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।