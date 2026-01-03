Language
    चाकुलिया में चलती Gitanjali Express से उतरने की कोशिश में गिरकर छात्रा गंभीर रूप से घायल, झाड़ग्राम रेफर

    By Pankaj Mishra Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:38 PM (IST)

    चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर मुंबई-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस से गिरकर एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घाटशिला कॉलेज की छात्रा कविता नायक अपनी सहेली के ...और पढ़ें

    मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस से गिरकर घायल हुईं छात्रा।

    जागरण संवाददाता, चाकुलिया। चाकुलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर शनिवार दोपहर हादसा हो गया। मुंबई-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस से गिरकर एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। 
     
    घायल छात्रा की पहचान प्रखंड के लोहामालिया गांव निवासी कविता नायक के रूप में हुई है, जो घाटशिला कॉलेज में पढ़ती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कविता नायक शनिवार को अपनी सहेली पूजा नायक के साथ घाटशिला कॉलेज से लौट रही थी। 
     
    इसी दौरान दोनों गलती से घाटशिला स्टेशन पर मुंबई-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस में सवार हो गईं। चाकुलिया स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव नहीं है। 
     
    जब ट्रेन चाकुलिया पहुंची और नहीं रुकी तो कविता घबरा गई और चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। 
     
    हादसे के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रैक के पास अफरा-तफरी मच गई। छात्रा की सहेली पूजा नायक ट्रेन में ही रह गई। 
     
    उसने तत्काल मोबाइल फोन के जरिए कविता के परिजनों को घटना की सूचना दी। इस बीच गंभीर अवस्था में ट्रैक के पास पड़ी छात्रा को देखकर स्थानीय लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। 
    स्थानीय युवक अंकित सिंह और प्रणव पात्र ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल छात्रा को टेंपो के माध्यम से चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के