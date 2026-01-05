Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    “बिहार में 20-25 हजार में शादी” बयान पर बवाल, मंत्री के पति की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें, जानें क्‍या है पूरा मामला

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:43 PM (IST)

    उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बढ़ गई हैं। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गिरधारी लाल साहू।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के विरोध में अब झारखंड में भी उनके खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया गया है। 
     
    सोमवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय (Civil court) में उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। यह शिकायत अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में दाखिल की है। 
     
    परिवाद में आरोप लगाया गया है कि साहू ने एक सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दिया, जिससे बिहार की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। शिकायत के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साहू ने कथित तौर पर कहा था कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपये में शादी के लिए महिलाएं मिल जाती हैं। 

    महिलाओं को वस्तु के रूप में दर्शाने का आरोप 

    परिवादी अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि एक जनप्रतिनिधि से जुड़े व्यक्ति द्वारा दिया गया यह बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि उन्हें वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। याचिका में इसे सामाजिक नैतिकताओं के विरुद्ध बताते हुए कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी मानव तस्करी और लैंगिक भेदभाव जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देती है।

    परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कथित बयान संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं को प्राप्त समानता, गरिमा और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT act) की सुसंगत धाराओं के तहत संज्ञान लिया जाए और आरोपित को समन जारी कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

    फिलहाल न्यायालय ने इस परिवाद पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 

    पहले से दर्ज है एक मामला 

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी गिरधारी लाल साहू के खिलाफ इसी मामले को लेकर परिवाद दायर किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यह विवादित बयान उन्होंने अल्मोड़ा (उत्तराखंड) में दिया था, जिसके बाद देशभर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

    विवाद बढ़ने के बाद गिरधारी लाल साहू ने सफाई देते हुए कहा था कि वह अपने एक मित्र से मजाक कर रहे थे और उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। हालांकि, उनकी इस सफाई के बावजूद बयान को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश बना हुआ है।