जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के विरोध में अब झारखंड में भी उनके खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया गया है।

सोमवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय (Civil court) में उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। यह शिकायत अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में दाखिल की है।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि साहू ने एक सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दिया, जिससे बिहार की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। शिकायत के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साहू ने कथित तौर पर कहा था कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपये में शादी के लिए महिलाएं मिल जाती हैं।

महिलाओं को वस्तु के रूप में दर्शाने का आरोप

परिवादी अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि एक जनप्रतिनिधि से जुड़े व्यक्ति द्वारा दिया गया यह बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि उन्हें वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। याचिका में इसे सामाजिक नैतिकताओं के विरुद्ध बताते हुए कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी मानव तस्करी और लैंगिक भेदभाव जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देती है।