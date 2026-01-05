जलाशय से निकला "पानी का दानव", जाल डाला मछली के लिए, निकल आया रहस्यमय कछुआ! कैमरे में कैद हुआ रोमांच
पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर प्रखंड में एक मछुआरे के जाल में मछली की जगह लगभग 50 किलोग्राम का विशाल कछुआ फंस गया। जाल फटने के बाद मछुआरे ने वन विभाग को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर प्रखंड अंतर्गत कोल्टिकरी इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक मछुआरे के जाल में मछली की जगह लगभग 50 किलोग्राम वजनी विशालकाय कछुआ फंस गया। रोज की तरह मछली पकड़ने निकले मछुआरे को क्या पता था कि उस दिन उसका सामना पानी के भीतर छिपे एक ‘जलकाय’ से होने वाला है।
मछली पकड़ने का जाल फट गया
जांच में जुटा वन विभाग
मछुआरों से विशेष अपील
इस घटना के बाद वन विभाग ने इलाके के मछुआरों से अपील की है कि यदि भविष्य में इस तरह का दुर्लभ या बड़ा जलीय जीव उनके जाल में फंस जाए, तो घबराएं नहीं और न ही खुद से कोई कठोर कदम उठाएं। तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस अनोखी घटना ने पूरे इलाके में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलाशयों में ऐसे दुर्लभ जीवों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि प्राकृतिक संतुलन अब भी कायम है, जिसे बचाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
