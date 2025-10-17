Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CM संग हेलीकॉप्टर में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, प्रदीप बलमुचू के नहीं पहुंचने से सियासी हलचल तेज

    By Mantosh MandalEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने नामांकन किया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। मुख्यमंत्री ने गठबंधन की एकजुटता दिखाने का प्रयास किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सभामंच से उतरकर सीएम के पीछे चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, घाटशिला। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। झारखंड में भाजपा और झामुमों घाटशिला उपचुनाव में जनता को लुभाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। म

    आज इंडी गठबंधन से झामुमो के प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन ने नामांकन किया। उनके नामांकन सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे।

    सीएम दोपहर के 1 बजकर 33 मिनट पर नामांकन मंच पर पहुंचे और सीधे अनुमंडल कार्यालय की तरफ निकल गए। सीएम के संग रांची से हेलीकॉप्टर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी पहुंचे।

    सीएम ने उन्हें अपनी गाड़ी में बगल में बैठाकर अनुमंडल कार्यालय लेकर गए। हालांकि, इस नामांकन सभा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह घाटशिला से तीन बार विधायक रहे डॉ. प्रदीप कुमार बलमुचू नहीं पहुंचे।

    राजनीतिक गलियारों में यह कयाश लगाए जा रहे हैं कि बलमुचू नाराज चल रहे है। इधर सीएम ने कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष को हेलीकॉप्टर में लाकर गठबंधन की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश की।

    कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन बलमुचू के न पहुंचने से चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा है।

    यह भी पढ़ें- 'BJP एक क्या दो दर्जन मुख्यमंत्री लाएं, उनपर मैं अकेला ही भारी', घाटशिला में जमकर गरजे हेमंत सोरेन

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें