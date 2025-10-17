Language
    'BJP एक क्या दो दर्जन मुख्यमंत्री लाएं, उनपर मैं अकेला ही भारी', घाटशिला में जमकर गरजे हेमंत सोरेन

    By Mantosh MandalEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    घाटशिला में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे कितने भी मुख्यमंत्री ले आए, वे अकेले ही उन पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने जनता से सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की ताकि विपक्षी की जमानत जब्त हो जाए। 

    Hero Image

    नामांकन सभा में जमकर गरजे सीएम हेमंत सोरेन। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, घाटशिला। घाटशिला में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन के नामांकन सभा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा की बाबा दिशोम गुरू शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके पीछे-पीछे ही हमारे बड़े भाई मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया न जाने क्या संजोग है।

    यह हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करती। ऐसी स्थिति आई की हमने सोमेश बाबू को प्रत्याशी बताया। आप जिस तरीके से पिछले बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत के साथ घाटशिला के इतिहास में पहली बार 20 से 22 हजार से अधिक वोट से आपके रामदास सोरेन को विधायक बनाया, इस बार ऐसा वोट करना है की विरोधी प्रत्याशी का खाता भी न खुले।

    जमानत तक जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट बंटने का नहीं है अभी तो दो-तीन दिन और चुनाव का पर्चा भरेगा। इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते। जब मैदान में हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ भूत चढ़ जाता है। कभी-कभी कुछ ज्यादा भी बोला जाता है। लेकिन अभी समय है।

    हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने यहां पर एक दर्जन मुख्यमंत्री पूरे अलग-अलग राज्य से आकर डेरा डालेंगे। एक दर्जन क्या दो दर्जन मुख्यमंत्री पर भी ये अकेला मुख्यमंत्री भारी पड़ेगा। वह इसलिए की यहां का मुख्यमंत्री हम नहीं यहां का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है। उसकी ताकत मेरी ताकत है।

    सोमेश सोरेन ने किया नामांकन

    घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ मौजूद रहे।