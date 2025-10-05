Language
    'भाजपा व्यक्तिगत आधारित पार्टी नहीं', बाबूलाल मरांडी बोले- केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी उम्मीदवार

    By Mantosh Mandal Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला उपचुनाव की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव को झारखंड को बचाने की लड़ाई बताया। मरांडी ने कहा कि यह चुनाव अपराधियों भ्रष्टाचारियों और लूट-खसोट से झारखंड को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने उम्मीदवार के सवाल पर कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला करेगी।

    घाटशिला में बैठक करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, घाटशिला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा की घाटशिला में उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारी कर रहे है।

    उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश था। इस विधानसभा में सात मंडल है। सातों मंडलों में सम्मेलन होगा।

    इसकी तैयारी हो रही है। ये चुनाव झारखंड को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों व लूट-खसोट से झारखंड को बचाया जाएगा। झारखंड को लुटने से बचाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा।

    उम्मीदवार के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। भाजपा व्यक्ति आधारित पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये पार्टी आधारित कार्यकर्ता आधारित है।

    उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम कर रहे। केंद्रीय चुनाव समिति आगे उम्मीदवार तय करेगी। उनके जीत के लिए सभी काम करेंगे।

    बाबूलाल मरांडी ने रविवार को घाटशिला में विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं संग बैठक की। जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई मौजूद थे।

