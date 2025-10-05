घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो का शंखनाद, मंत्रियों ने बूथ मजबूती का लिया संकल्प
झारखंड के घाटशिला में झामुमो के विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू परिवहन मंत्री दीपक बिरूआ और सांसद जोबा माझी शामिल हुए। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का संकल्प दिलाया और घाटशिला उपचुनाव के लिए शंखनाद किया। दीपक बिरूआ ने प्रत्येक बूथ में 500 वोट लाने का आह्वान किया।
जागरण संवाददाता, घाटशिला। घाटशिला के टाउन हॉल में झामुमो के विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, परिवहन मंत्री दीपक बिरूआ, सांसद जोबा माझी समेत कई नेता पहुंचे। इस प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा के विभिन्न प्रखंड से पार्टी के पदाधिकारी, बूथ स्तर से सक्रिय पांच पांच सदस्य पहुंचे।
कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के बीच मंत्रियों ने घाटशिला उप चुनाव के लिए शंखनाद करते हुए सभी को बूथ मजबूत करने का संकल्प लिया। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने का काम किया।
प्रशिक्षण शिविर में बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, लक्ष्मण टुडू, सोमेश सोरेन, मोहन कर्मकार, राजू गिरी, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई नेता मौजूद थे।
प्रत्येक बूथ में 500 वोट लाने का संकल्प
दीपक बिरूआ ने कहा जितना भी प्रयास भाजपा कर ले इस क्षेत्र से हमारे जड़ को हिलाना मुश्किल है। प्रत्येक बूथ में 500 वोट लाने का संकल्प लेना होगा। कोई भी घाटशिला से आपको हराने की चुनौती नहीं दे सकता है।
रामदास सोरेन ने जिस विश्वास से घाटशिला का नेतृत्व किया। इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने का काम किया। आज वे हमारे बीच में नहीं। लेकिन उनके भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम करना है। युवा नेता सोमेश सोरेन के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। एक तरफ हमारे सीएम हेमंत सोरेन है। दूसरे तरफ कोल्हान के चार पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ है।
