    Jamshedpur News: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा मानगो, ओलीडीह व एनएच पर ताबड़तोड़ फायरिंग

    By Jitendra Singh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:33 AM (IST)

    जमशेदपुर के मानगो इलाके में रविवार को अपराधियों ने दो जगहों पर गोलीबारी की जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सुबह पुरानी रंजिश के चलते गुड्डू पांडेय के घर पर फायरिंग हुई जिसमें टेका चौधरी का नाम सामने आया है। शाम को रंगदारी के लिए सोनू शर्मा के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ और गोलीबारी की गई।

    गोलियों की गूंज से दहला मानगो। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो का ओलीडीह इलाका रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। बेखौफ अपराधियों ने एक ही दिन में दो अलग-अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिसिया इकबाल को खुली चुनौती दी है।

    पहली घटना सुबह-सुबह हुई जहां पुरानी रंजिश में एक घर को निशाना बनाया गया, तो वहीं शाम ढलते ही रंगदारी के लिए एक जमीन कारोबारी के कार्यालय में घुसकर गोलियां चलाई गईं और तोड़फोड़ की गई। इन घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

    सुबह घर पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश

    पहली वारदात ओलीडीह के संजय पथ में सुबह करीब 5:45 बजे हुई। यहां रहने वाले गुड्डू पांडेय के घर के मुख्य द्वार पर बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर गुड्डू के परिजन जागे और सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई।

    फुटेज में एक बदमाश हेलमेट पहने हुए था, जबकि दूसरे की पहचान कुख्यात टेका चौधरी के रूप में की गई है। गोली गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर चलाई गई थी। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है।

    गौरतलब है कि गुड्डू पांडेय के घर पर इसी साल चार अप्रैल को भी फायरिंग हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में गैंगवार हुआ था और 12 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे।

    शाम को कारोबारी के दफ्तर में तोड़फोड़ और गोलीबारी

    दूसरी घटना शाम को ओलीडीह क्षेत्र में ही एनएच-33 पर सनशाइन परिसर के पास हुई। यहां जमीन कारोबारी सोनू शर्मा के कार्यालय में 30-40 की संख्या में अपराधी घुस आए।

    अपराधियों ने साजन मिश्रा के नाम पर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। सोनू के इनकार करने पर उन्होंने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

    सोनू शर्मा ने किसी तरह बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद अपराधी धमकी देते हुए फरार हो गए। सोनू ने बताया कि साजन मिश्रा काफी समय से उसे धमकी दे रहा था।

    दोनों पीड़ितों का भी है आपराधिक इतिहास

    एक ही दिन में फायरिंग की दो बड़ी घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस दोनों घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई।

    सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गुड्डू पांडेय मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

    वहीं, सोनू शर्मा मामले की भी जांच चल रही है। पुलिस के अनुसार, दोनों ही पीड़ित गुड्डू पांडेय और सोनू शर्मा का भी आपराधिक इतिहास रहा है और वे कई मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस इसे आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के एंगल से भी देख रही है।

