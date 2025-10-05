Palamu News: 65 वर्षीय वृद्ध की शौचालय में गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

चैनपुर थाना क्षेत्र के कुदागा कला गांव में शनिवार की रात एक 65 वर्षीय वृद्ध नेजाम मियां की शौचालय में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है>

संवाद सूत्र, चैनपुर (पलामू)। चैनपुर थाना क्षेत्र के कुदागा कला गांव में शनिवार की रात एक 65 वर्षीय वृद्ध की शौचालय में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कुदागा कला निवासी नेजाम मियां के रूप में की गई है। घटना शनिवार रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर स्थित एमसीएच अस्पताल भेज दिया है। घटना के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है।