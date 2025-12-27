Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर कर रहा था दुकानदारों से वसूली, लोगों ने पकड़कर पीटा; पुलिस जांच में निकला नशेड़ी

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    जमशेदपुर के मानगो में एक युवक ने खुद को दिल्ली से आया जीएसटी अधिकारी बताकर दुकानदारों से वसूली का प्रयास किया। उसने जीएसटी अपडेट न होने पर जुर्माना और ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र जवाहर नगर रोड नंबर 16 के पास शुक्रवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक खुद को दिल्ली से आया जीएसटी अधिकारी बताकर दुकानों में वसूली करने पहुंच गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक का अंदाज इतना आत्मविश्वास भरा था कि शुरुआत में कई दुकानदार उसकी बातों में आ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सच्चाई सामने आ गई।

    सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे की मांग

    स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, युवक दुकान-दुकान घूम कर कह रहा था कि इलाके के अधिकांश दुकानदारों का जीएसटी अपडेट नहीं है और इसके लिए तत्काल जुर्माना भरना होगा। 

    वह दुकानदारों को डराते हुए यह भी कह रहा था कि अगर अभी पैसे नहीं दिए गए तो उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर वह मनमाने ढंग से रकम की मांग करने लगा।

    आधिकारिक दस्तावेज दिखाने की मांग

    शुरुआत में कुछ दुकानदार घबरा गए, लेकिन जब युवक की मांगें बढ़ने लगीं और उसके जवाबों में विरोधाभास दिखा, तो कुछ सजग दुकानदारों को शक हो गया। उन्होंने आपस में बातचीत कर युवक से पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र और आधिकारिक दस्तावेज दिखाने की मांग कर दी। 

    आरोप है कि इस पर युवक घबरा गया और कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा सका। उसकी बातों का कोई सिर-पैर नहीं था, जिससे लोगों का संदेह और गहरा गया।

    स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा

    सच्चाई सामने आते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया। उसकी पिटाई कर दी और उसे वहीं रोक कर रखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आजाद नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई।

    सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए युवक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसे थाना ले जाया गया, जहां पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। 

    वहीं आजादनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि युवक नशेड़ी है। फर्जी जीएसटी बनकर ठगी करने की बात अब तक जांच में नहीं आई है। युवक के साथ मारपीट की गई है।