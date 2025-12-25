पूर्वी सिंहभूम को मिले 242 नए शिक्षक, जिला शिक्षा अधीक्षक ने जारी की पदस्थापन सूची

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर किल्लत अब दूर होने जा रही है। जिले को कक्षा छह से आठ के लिए 242 नए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य मिल गए हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक ने बुधवार को इन सभी नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से योगदान देने का निर्देश दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आलोक में हुई इस नियुक्ति प्रक्रिया से जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र तक के विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक संपन्न स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर गुरुवार को को उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने तीन अलग-अलग श्रेणियों में शिक्षकों का पदस्थापन किया है।

जारी आदेश के अनुसार, सर्वाधिक 108 शिक्षकों की नियुक्ति सामाजिक विज्ञान विषय में की गई है। इसके अलावा गणित एवं विज्ञान विषय में 86 तथा भाषा विषय में 48 शिक्षकों को विभिन्न विद्यालयों में तैनात किया गया है। विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान के लिए स्पष्ट समय सारिणी निर्धारित की है। सभी 242 सहायक आचार्यों को पहले शुक्रवार के अपराह्न में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, जमशेदपुर में उपस्थित होकर अपना योगदान देना होगा। आवंटित विद्यालयों में जाकर अनिवार्य रूप से योगदान मुख्यालय में योगदान की प्रक्रिया पूरी होने और वहां से विरमित होने के बाद उन्हें अगले दिन यानी शनिवार को अपने-अपने आवंटित विद्यालयों में जाकर अनिवार्य रूप से योगदान देना होगा। विभाग ने शिक्षकों के पदस्थापन में पूरे जिले को कवर किया है। बहरागोड़ा, चाकुलिया, धालभूमगढ़, डुमरिया, घाटशिला, पटमदा, पोटका, मुसाबनी, गुड़ाबांदा और जमशेदपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालयों व उच्च विद्यालयों में शिक्षकों को भेजा गया है। मेरिट लिस्ट के आधार पर विज्ञान में दीपा साधु, प्रीति घोष, हराधन साव जैसे अभ्यर्थियों को जगह मिली है, वहीं कला संकाय में शीला कच्छप, शाश्वती डे और भाषा में लिपिका साव, अमलेंदु शिट समेत अन्य को विद्यालय आवंटित किए गए हैं।

नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का योगदान कराना सुनिश्चित जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों और संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का योगदान कराना सुनिश्चित करें।