दीपावली पर घर लौटना होगा मुश्किल! पुणे से टाटानगर आने वाली ट्रेनों में वेटिंग ने बढ़ाई चिंता; देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, रांची। दीपावली का त्योहार नजदीक आ गया है। इस बार 8 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में पुणे और आसपास के शहरों में रहने वाले झारखंड के लोगों के पास अब घर लौटने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। खासकर जमशेदपुर आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की तैयारी जल्द करनी होगी।

त्योहार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए घर पहुंचना चाहते हैं। नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के सिलसिले में पुणे में रहने वाले जमशेदपुर के लोगों के लिए ट्रेन यात्रा का प्रमुख साधन है। ऐसे में आखिरी समय में टिकट की व्यवस्था करना परेशानी बढ़ा सकता है।