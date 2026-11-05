दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी, 3 महीने बाद फिर पटरी पर दौड़ेगी धनबाद-दिल्ली स्पेशल ट्रेन

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद-दिल्ली-धनबाद स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 03309-03310 का परिचालन सात नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। इससे दिल्ली और धनबाद के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल प्रत्येक शनिवार को सात, 14, 21 और 28 नवंबर को चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल प्रत्येक रविवार को आठ, 15, 22 और 29 नवंबर को परिचालित होगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ट्रेनों को माधो सिंह और ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। धनबाद-दिल्ली स्पेशल माधो सिंह स्टेशन पर शाम 6:58 बजे पहुंचेगी और 7 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं, ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर शाम 7:10 बजे पहुंचकर 7:12 बजे रवाना होगी। वापसी में दिल्ली-धनबाद स्पेशल ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर रात 12:24 बजे पहुंचेगी और 12:26 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद माधो सिंह स्टेशन पर रात 12:55 बजे पहुंचकर 12:57 बजे रवाना होगी।