दलमा बुरू हाट तैयार: हाथियों के घर में जापानी स्टाइल का भोजनालय, छऊ नृत्य और आदिवासी उत्पादों का मजा

मनोज सिंह, जमशेदपुर। जमशेदपुर से सटे व 193 वर्ग किलोमीटर में फैले दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी हाथियों के लिए संरक्षित किया गया है। इसके अलावा जंगल में नाना प्रकार के जड़ी-बूटी के पेड़ पौधे, पशु-पक्षी के साथ ही अपने प्राकृतिक सुंदरता से भरपुर दलमा का नजारा का लुत्फ उठाने हजारों पर्यटक आ रहे हैं।

इसी बीच दलमा में पर्यटकों को जल्द ही दलमा बुरू हाट का आनंद मिलेगा। दलमा के डीएफओ सह गज परियोजना के उप निदेशक सबा आलम अंसारी ने बताया कि दलमा के अंदर रहने वाले ग्रामीणों का बेहतर विकास के लिए दलमा बुरू हाट का निर्माण कराया गया है।

जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दलमा के अंदर रहने वाले लोगों का रोजी रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाट बाजार के पास छाया भोजनालय, दलमा छऊ नृत्य, दलमा पत्तल, दोना, महुआ का आचार, लड्डू के अलावा दलमा टी-शर्ट, टोपी के अलावा बांस, मिट्टी से बने उपहार आदि की बिक्री की जाएगी। जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

दलमा पूजा भंडार, दलमा का प्राकृतिक शहद, दलमा जनरल स्टोर, दलमा सुखदेव हस्तकला के अलावा सिरजोम आदिवासी वनोत्पाद उद्योग की दुकानें रहेंगी। जानें क्या होता है बुरू हाट बुरू हाट यानि आदिवासी समुदायों द्वारा लगाए जाने वाले विशेष साप्ताहिक बाजार होता है। जो सिर्फ़ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों जैसे जंगल से मिले फल-सब्जियां, हस्तशिल्प के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।