    दलमा बुरू हाट तैयार: हाथियों के घर में जापानी स्टाइल का भोजनालय, छऊ नृत्य और आदिवासी उत्पादों का मजा

    By Manoj Kumar Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    दलमा में पर्यटकों के लिए ने साल पर खुशियां ही खुशियां।

    मनोज सिंह, जमशेदपुर। जमशेदपुर से सटे व 193 वर्ग किलोमीटर में फैले दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी हाथियों के लिए संरक्षित किया गया है। इसके अलावा जंगल में नाना प्रकार के जड़ी-बूटी के पेड़ पौधे, पशु-पक्षी के साथ ही अपने प्राकृतिक सुंदरता से भरपुर दलमा का नजारा का लुत्फ उठाने हजारों पर्यटक आ रहे हैं।

    इसी बीच दलमा में पर्यटकों को जल्द ही दलमा बुरू हाट का आनंद मिलेगा। दलमा के डीएफओ सह गज परियोजना के उप निदेशक सबा आलम अंसारी ने बताया कि दलमा के अंदर रहने वाले ग्रामीणों का बेहतर विकास के लिए दलमा बुरू हाट का निर्माण कराया गया है।

    जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दलमा के अंदर रहने वाले लोगों का रोजी रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    हाट बाजार के पास छाया भोजनालय, दलमा छऊ नृत्य, दलमा पत्तल, दोना, महुआ का आचार, लड्डू के अलावा दलमा टी-शर्ट, टोपी के अलावा बांस, मिट्टी से बने उपहार आदि की बिक्री की जाएगी। जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

    दलमा पूजा भंडार, दलमा का प्राकृतिक शहद, दलमा जनरल स्टोर, दलमा सुखदेव हस्तकला के अलावा सिरजोम आदिवासी वनोत्पाद उद्योग की दुकानें रहेंगी।

    जानें क्या होता है बुरू हाट

    बुरू हाट यानि आदिवासी समुदायों द्वारा लगाए जाने वाले विशेष साप्ताहिक बाजार होता है। जो सिर्फ़ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों जैसे जंगल से मिले फल-सब्जियां, हस्तशिल्प के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।

    यही हाट आदिवासियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक रीति-रिवाज भी देखने को मिलते हैं।

    जापान के तर्ज पर पर्यटकों को मिलेगा छाया भोजनालय

    दलमा में पर्यटकों को जल्द ही एक से बढ़कर एक सुविधा मिलने जा रही है। जल्द ही छाया भोजनालय आम जनता के लिए खुलने वाला है।

    यह परिकल्पना जापान के कुछ जिलों में बनाए गए कैफे के तर्ज पर बनाया गया है। वह भोजनालय ऐसे जगहों पर होते हैं, जहां लोग शांति से भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं।

    पर्यटक उठा सकेंगे छऊ नृत्य का आनंद

    दलमा में आने वाले पर्यटकों को अब विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का भी आनंद उठा सकेंगे। छऊ नृत्य में ढोल और नगाड़े की गूंज, शहनाई की मधुरता और कलाकारों के भावमय चेहरे को देखने के बाद यह नृत्य-कला इतनी जीवंत हो जाता है कि भाषा की दीवारें भी बेमानी लगती है।