    देश के टॉप-4 पुलिस स्टेशनों में शामिल हुआ झारखंड का ये थाना, राज्य में नंबर-1

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    पुलिस स्टेशनों में शामिल हुआ झारखंड का ये थाना

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गृह मंत्रालय, भारत सरकार (एमएचए) द्वारा जारी रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन  2025 की वार्षिक रिपोर्ट में सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। देशभर के 18 हजार से अधिक पुलिस थानों में चौका थाना को चौथा स्थान, जबकि झारखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

    गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के सभी राज्यों के पुलिस थानों का व्यापक सर्वेक्षण कर रैंकिंग आफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। 

    इस सर्वेक्षण में अपराध नियंत्रण, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध, थाना का बुनियादी ढांचा, स्वच्छता, नागरिकों की प्रतिक्रिया, आईटी संसाधन, फोरेंसिक सुविधाएं, पुलिस संचार, डिजिटल रिकॉर्ड, प्रोएक्टिव पहल, पुलिसकर्मियों का आमजन के प्रति व्यवहार, दर्ज मामलों का निष्पादन एवं चार्जशीटिंग की दक्षता जैसे कई महत्वपूर्ण मानकों पर स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ग्राउंड सर्वे किया जाता है।

    चौका थाना को देश में चौथा स्थान हासिल 

    वर्ष 2025 के लिए किए गए इस मूल्यांकन के आधार पर हाल ही में रायपुर में संपन्न डीजीपी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस में पुलिस थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग की घोषणा की गई, जिसमें चौका थाना ने सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में चौथा स्थान हासिल किया।

    इस उपलब्धि पर सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने तत्कालीन थाना प्रभारी बजरंग महतो सहित चौका थाना में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को बधाई दी। 

    18 हजार से अधिक थानों में हुआ मुकाबला

    उन्होंने कहा कि 18 हजार से अधिक थानों के बीच चौका थाना का देश में चौथा और झारखंड में पहला स्थान प्राप्त करना गर्व की बात है। यह उपलब्धि जिले की पूरी पुलिस टीम के समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट सेवा का परिणाम है।

    उन्होंने कहा कि यह रैंकिंग केवल एक थाना की नहीं, बल्कि झारखंड पुलिस की प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता का प्रतीक है। यह सम्मान पुलिस बल को और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। 

    पुलिस अधीक्षक ने जिले के नागरिकों के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस भविष्य में भी सेवा ही लक्ष्य के सिद्धांत पर कार्य करती रहेगी।