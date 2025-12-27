Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गम्हरिया में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, लाठी और लोहे की रॉड से पीटा; MGM में चल रहा इलाज

    By Abhay Labh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:19 PM (IST)

    गम्हरिया के सतवाहिनी में भाजपा नेता अशोक सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। शुक्रवार सुबह लाठी और लोहे के रॉड से हुए इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई सांकेतिक तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, गम्हरिया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के सतवाहिनी, धीरजगंज निवासी सह भाजपा नेता अशोक सिंह पर जानलेवा हमला किया गया।

    इस घटना में वे बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया ले जाया गया। वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया।

    घटना शुक्रवार को पूर्वाह्न दस बजे की बताई गई है। इस मामले को लेकर अशोक सिंह ने आदित्यपुर थाना में सतवाहिनी के जमालपुर निवासी अभिमन्यु सिंह उर्फ मन्नू, उनके भाई बृजनंदन सिंह समेत करीब 6-7 लोगों पर घर के नीचे लाठी एवं लोहे के रॉड से जानलेवा हमला करने एवं मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दिए लिखित आवेदन में उन्होंने बताया है कि आरोपियों ने फोन पर उसे घर से नीचे बुलाया और अचानक उनपर हमला किया। बताया कि मारपीट के दौरान ही 112 डायल कर पुलिस पेट्रोलिंग टीम को बुलाया गया, तो आरोपियों ने पुलिस के सामने भी उसके साथ जमकर मारपीट की।

    इस मामले की सूचना ने बाद पहुंची आदित्यपुर थाना पुलिस के आने के बाद सभी आरोपी भाग गए। इस घटना में अशोक सिंह का सिर फट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

    उन्होंने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी एवं परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।