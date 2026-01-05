पैसों के विवाद में आदित्यपुर में चाकू गोदकर बागबेड़ा के शिवा पात्रो को मार डाला, दो आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवादाता, जमशेदपुर। सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्युत नगर में 21 दिसंबर को हुई बागबेड़ा निवासी युवक शिवा पात्रो की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित राजा पाल और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ के बाद राजा पाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, 21 दिसंबर को विद्युत नगर स्थित जेएमटी-2 के पास झाड़ियों से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया था।

शव के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से किए गए गहरे जख्म के निशान पाए गए थे, जिससे हत्या की पुष्टि हुई थी। बाद में शव की पहचान बागबेड़ा निवासी शिवा पात्रो के रूप में की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला-खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या और साक्ष्य छिपाने से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया।

इस टीम में आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की, तकनीकी शाखा के जवान और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। जांच के क्रम में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपितों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में शिवा पात्रो की हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सीएनजी ऑटो (नंबर जेएच-05 डीएस-7322), हत्या में इस्तेमाल चाकू तथा मृतक की चप्पल बरामद की है।

पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।