Trains Cancelled: टाटा-हटिया एक्सप्रेस और मेमू सहित 20 ट्रेन रद, यात्रा करने से पहले यहां देखें शेड्यूल

रांची डिवीजन में रेल विकास कार्य के कारण टाटा-हटिया एक्सप्रेस और मेमू समेत 20 ट्रेनों को रद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पांच ट्रेनों को आंशिक रूप से रद करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)