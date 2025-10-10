Language
    Trains Cancelled: टाटा-हटिया एक्सप्रेस और मेमू सहित 20 ट्रेन रद, यात्रा करने से पहले यहां देखें शेड्यूल

    By Nirmal Prasad Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    रांची डिवीजन में रेल विकास कार्य के कारण टाटा-हटिया एक्सप्रेस और मेमू समेत 20 ट्रेनों को रद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पांच ट्रेनों को आंशिक रूप से रद करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रांची डिवीजन में रेल विकास का काम होना है ऐसे में टाटा-हटिया एक्सप्रेस व मेमू सहित 20 ट्रेनों को रद व पांच ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। रेल प्रशासन ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

    कब से कब तक रद रहेगी ये ट्रेनें

    • 18601-18602 टाटा-हटिया-टाटा एक्सप्रेस : 10 दिसंबर से सात जनवरी
    • 58663-58664 हटिया-सीनी-हटिया पैसेंजन : 10 दिसंबर से सात जनवरी
    • 58033-58034 रांची-बोकारो स्टील सिटी-रांची पैसेंजर : 10 दिसंबर से सात जनवरी
    • 58665-58666 हटिया-सीनी-हटिया पैसेंजर : 10 दिसंबर से सात जनवरी
    • 18085-18086 खड़गपुर-रांची-खड़गपुर एक्सप्रेस : 23 दिसंबर से सात जनवरी
    • 13303-13304 धनबाद-रांची-धनबाद एक्सप्रेस : 23 दिसंबर से सात जनवरी
    • 68035-68036 टाटा-हटिया-टाटा मेमू : 23 दिसंबर से सात जनवरी
    • 18632 रांची-चोपान एक्सप्रेस : 25, 27, 29 दिसंबर, एक, तीन, पांच व आठ जनवरी
    • 13403-13404 रांची-भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस : छह व सात जनवरी
    • 13319-13320 दुमका-रांची-दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस : छह व सात जनवरी।

    ये ट्रेनें रहेंगी शॉर्ट टर्मिनेट

    • 13503-13504 वर्द्धमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस : बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर 10 दिसंबर व सात जनवरी को शार्ट टर्मिनेट। बोकारो स्टील सिटी से हटिया के बीच रद।
    • 63598-63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू : मुरी स्टेशन पर 23 दिसंबर व सात जनवरी को शार्ट टर्मिनेट और मुरी व रांची के बीच रद।
    • 18035-18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस : मुरी स्टेशन पर 23 दिसंबर व सात जनवरी को शार्ट टर्मिनेट। मुरी से हटिया स्टेशन के बीच रद।
    • 13513-13514 आसनसोल-हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस : मेसर स्टेशन पर 24, 25, 27, 28, 29, 31 दिसंबर, एक, तीन, चार, पांच व सात जनवरी 2026 को शार्ट टर्मिनेट। मेसरा से हटिया के बीच रहेगी रद।
    • 18635 रांची-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस : पिस्का स्टेशन पर 23, 27, 29 दिसंबर, तीन, पांच व सात जनवरी 2026 को शार्ट टर्मिनेट। यह ट्रेन रांची से पिस्का स्टेशन के बीच रद रहेगी।
    • 18635 सासाराम-रांची एक्सप्रेस : पिस्का स्टेशन पर 24, 28, 30 दिसंबर, चार, छह व आठ जनवरी को शार्ट टर्मिनेट। यह ट्रेन पिस्का से रांची के बीच रद रहेगी।

