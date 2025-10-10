Railway News: इतवारी, साउथ बिहार सहित 11 ट्रेनें रद, कई का बदला गया रूट; रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर से चलकर इतवारी जाने वाली इतवारी एक्सप्रेस और आरा से चलकर वाया टाटानगर होते हुए दुर्ग को जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से अलग-अलग तारीखों में रद रहेगी। रेल प्रशासन ने इस संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी कर दिया है। चक्रधरपुर मंडल में रेल विकास का काम होना है ऐसे में रेलवे ने 11 ट्रेनों को रद किया है जबकि तीन ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं, चार ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में बीच में रद करते हुए शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है।

ऐसे में पटना से चलकर वाया टाटानगर होते हुए दुर्ग को जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस व बड़बिल से चलकर हावड़ा जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस बीच में ही रद हो जाएगी। ऐसे में त्योहारी सीजन में जिन यात्रियों को दुर्ग व आरा सहित हावड़ा जाना है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

ये ट्रेनें रहेंगी रद 18109-18110 : टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस : 11, 14, 18, 21, 25, 287 अक्टूबर, चार, आठ, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर, दो, छह, नौ, 13 व 16 दिसंबर

18175-18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस : 11, 14, 18, 21, 25, 287 अक्टूबर, चार, आठ, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर, दो, छह, नौ, 13 व 16 दिसंबर।

68029-68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू : 11, 14, 18, 21, 25, 287 अक्टूबर, चार, आठ, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर, दो, छह, नौ, 13 व 16 दिसंबर

13288 आरा-दुर्ग साथ बिहार एक्सप्रेस : 14, 21, 28 नवंबर, पांच व 12 दिसंबर को रद।

13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस : 15, 22, 29 नवंबर व छह व 13 दिसंबर को रद।

18125-18126 राउरकेला-पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस : 11, 18, 25 अक्टूबर, एक, आठ, 15, 22, 29 नवंबर, छह व 13 दिसंबर को रद।

18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस : 14, 21, 28 अक्टूबर, चार, 11, 18, 25 नवंबर, नौ व 16 दिसंबर को रद

18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस : 15, 22, 29 अक्टूबर, पांच, 12, 19, 25 नवंबर व 10 व 17 दिसंबर को रद। परिवर्तित मार्ग से चलेगी ये ट्रेनें 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस : 10, 17, 24, 31 अक्टूबर, सात, 14, 21, 28 नवंबर, पांच, 12 दिसंबर को यह ट्रेन ईब से झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी से कटक होकर चलेगी, यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी।

18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस : 13, 20, 27 अक्टूबर, तीन, 10, 17, 25 नवंबर, आठ, 15 दिसंबर को कटक से संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा से ईब होकर चलेगी, यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी।

13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस : 13, 20, 27 अक्टूबर, तीन, 10, 17, 24 नवंबर, एक, आठ व 15 दिसंबर को यह ट्रेन कांड्रा से सीनी होकर चलेगी, टाटानगर नहीं आएगी। कब-कब शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी ट्रेनें 22861 हावड़ा-कंटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस : 14, 21, 28 अक्टूबर व चार, 11, 18, 25 नवंबर, दो, नौ व 16 दिसंबर को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट।

12872 टिटलागढ़-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस : 14, 21, 28 अक्टूबर, चार, 11, 18, 25 नवंबर व दो, नौ और 16 दिसंबर को झारसुगुड़ा में शॉर्ट टर्मिनेट।

13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस : 10, 17, 24 व 31 अक्टूबर व सात नवंबर को राउरकेला में ही शॉर्ट टर्मिनेट

13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस : 11, 18, 25 अक्टूबर, एक व आठ नवंबर को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट। धुंध के कारण एक दिसंबर से रद रहेगी टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस