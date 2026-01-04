Hazaribagh केरेडारी पंचायत में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, उप प्रमुख ने स्वयं संभाली कमान

संवाद सूत्र, केरेडारी (हजारीबाग)। केरेडारी प्रखंड में अतिक्रमण और गंदगी की समस्या से निजात दिलाने के लिए उप प्रमुख अमेरिका महतो ने सराहनीय पहल की है। पिछले एक सप्ताह से वे प्रखंड की सभी पंचायतों में गांव के गली-मोहल्लों को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान में जुटे हुए हैं। इस अभियान की जानकारी उन्होंने पूर्व में ही प्रखंडवासियों को देते हुए सहयोग की अपील की थी।

अपने पंचायत से की अभियान की शुरुआत उप प्रमुख अमेरिका महतो ने इस स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान की शुरुआत अपने ही पंचायत केरेडारी से की है। बीते दो दिनों से उन्होंने अपने निजी खर्च पर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगवाई। ग्रामीणों के सहयोग से उन गलियों और मोहल्लों में बुलडोजर चलाया गया, जहां वर्षों से अतिक्रमण के कारण रास्ते बेहद संकीर्ण हो गए थे।

कई प्रमुख स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण अभियान के तहत केरेडारी बेल चौक से बाजार टांड़ तक, केरेडारी श्मशान जाने वाले रास्ते, मुस्लिम मोहल्ला में मस्जिद के पास सहित कई अन्य गली-मोहल्लों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। अतिक्रमण हटने से न केवल रास्ते चौड़े हुए हैं, बल्कि आवागमन भी सुगम हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे आपात स्थिति में एंबुलेंस और अन्य वाहनों के आवागमन में भी सुविधा मिलेगी।

स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर भी पहल अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कुछ घरों के बगल में पनसोखा (नाली/गड्ढा) भी खुदवाया गया। राजदेव सिंह, रामनाथ सोनी और टहल सोनी के घर के पास पनसोखा का निर्माण कराया गया, जिससे जलजमाव और गंदगी की समस्या से राहत मिलेगी।

ग्रामीणों और गणमान्य लोगों ने की सराहना उप प्रमुख अमेरिका महतो की इस पहल को लेकर पंचायत के दर्जनों गणमान्य लोगों और ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी। लोगों ने कहा कि पंचायत में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने स्वच्छता और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए स्वयं आगे बढ़कर काम किया है। इससे अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी।