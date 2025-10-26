Hazaribagh News: शादी में गए परिवार के घर में चोरों का धावा, ताला तोड़कर 12 लाख के जेवरात-नकदी उड़ाए
हजारीबाग में एक परिवार शादी में शामिल होने गया था, तभी चोरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। ताला तोड़कर चोर 12 लाख रुपये के जेवरात और नकदी ले उड़े। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर के पगमिल स्थित अल्फलाह कॉलोनी रोड नंबर-2 में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय निवासी शाहनवाज खान ने बताया कि वह दो दिन पहले अपने परिवार के साथ गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।
रविवार को जब वे घर लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और अंदर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि घर के गोदरेज लॉकर से कीमती जेवरात और नकदी गायब हैं।
पीड़ित के अनुसार, चोरी की कुल राशि करीब 12 से 14 लाख रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि सभी आभूषणों के बिल उनके पास सुरक्षित हैं। तीन दिन पहले हनीफ कॉलोनी में भी हुई थी चोरी
गौरतलब है कि इससे तीन दिन पहले पगमिल की हनीफ कॉलोनी में भी चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस समय स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की थी।
इलाके में दहशत, पुलिस ने जांच शुरू की
इस ताजा वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। शाहनवाज खान ने लोहसिंघना थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके।
