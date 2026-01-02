नए साल की रात हजारीबाग में तलवार से काटकर युवक की हत्या, पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया
हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक पर नए साल की रात 30 वर्षीय सूरज कुमार राणा की तलवार से निर्मम हत्या कर दी गई। टाइल्स-मार्बल मिस्त्री सूरज का कुछ युवकों से व ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर के इंद्रपुरी चौक पर बुधवार देर रात एक युवक की तलवार से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मडई खुर्द निवासी 30 वर्षीय सूरज कुमार राणा के रूप में हुई है। वह पेशे से टाइल्स-मार्बल मिस्त्री था। घटना 1 जनवरी की रात करीब 10 से 12 बजे की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, रात करीब 10:00 बजे इंद्रपुरी चौक पर सूरज की कुछ युवकों से कहासुनी हुई थी। बहस बढ़ने के बाद आरोपित युवकों ने उसे जबरन खींचकर रेडक्रॉस भवन के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपित सूरज को उठाकर लाल कोठी चौक की ओर ले गए, जहां उस पर तलवार से हमला किया गया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सूरज को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 12 बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के पहुंचने से पहले घटना को दिया अंजाम
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ठंड के कारण इंद्रपुरी चौक पर लोगों की संख्या कम थी, लेकिन हो-हल्ला काफी देर तक सुनाई देता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब आरोपित युवक सूरज को खींचकर ले जा रहे थे, तभी आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित अपने मंसूबे में कामयाब हो गए।
पुलिस ने इस मामले में कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि सूरज की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।