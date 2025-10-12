हजारीबाग पुलिस की पशु तस्करी पर नकेल: 14 मवेशियों से लदे ट्रक को किया जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार
राष्ट्रीय राजमार्ग पर मवेशियों की तस्करी बढ़ रही है। पुलिस ने गोवंश से भरा एक मिनी ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। तस्करी में शामिल लोगों की तलाश जारी है। राजमार्ग पर इस तरह की गतिविधियों में वृद्धि चिंता का विषय है।
संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। बरही थाना पुलिस ने शनिवार अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बिलौतिया मोड़, जीटी रोड पर वाहन जांच के दौरान मवेशी लदा एक डीसीएम मिनी ट्रक (संख्या जेएच 10 सीएक्स 6599) को जब्त किया।
मौके पर पुलिस ने वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निरीक्षण में पाया गया कि ट्रक में कुल 14 गौवंशीय मवेशी लदे हुए थे, जिनमें दो बछड़े भी शामिल थे।
इन्हें सुरक्षित रखरखाव के लिए हजारीबाग के एक स्थानीय गौशाला में भेजा गया। बरही थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर बिनोद कुमार ने बताया कि वाहन पर मवेशियों को उनकी क्षमता से अधिक और क्रूरता पूर्वक लादा गया था।
पुलिस ने चालक से पशु खरीद-बिक्री और पशुपालन पदाधिकारी का प्रमाणपत्र मांगा, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद वाहन और मवेशियों को जब्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
बरही थाना पुलिस इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे मामले पशु अधिकार और सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर माने जाते हैं।
उन्होंने जनता से अपील की कि यदि किसी को भी मवेशियों के क्रूर परिवहन या अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार चालक के खिलाफ पशु संरक्षण और पशु क्रय-बिक्री नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि मवेशियों की खरीद कहां से हुई और उनका गंतव्य क्या था। बरही पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में पशु परिवहन के नियमों के पालन पर विशेष ध्यान देने का संदेश गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
