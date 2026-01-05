Hazaribagh टीकाकरण के बाद शिशु की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, किया हंगामा

संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। बरही थाना क्षेत्र के बरसोत गांव में टीकाकरण के बाद देर रात एक चार माह के शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने एएनएम और सहिया पर बीमार अवस्था में टीकाकरण करने का आरोप लगाया है।

परिजनों के अनुसार शनिवार को शिशु का टीकाकरण किया गया था। उसी रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इलाज के लिए उसे हजारीबाग के एक निजी चाइल्ड हास्पिटल ले जाया जा रहा था।

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने शिशु को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद रविवार सुबह मृत शिशु के पिता, परिजन और ग्रामीण बरसोत पंचायत के मुखिया मोतीलाल चौधरी के साथ बरही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे।

आक्रोशित लोगों ने एएनएम विभा कुमारी और सहिया वीणा देवी पर टीकाकरण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि रमेश ठाकुर भी मौके पर पहुंचे।

शिशु के पिता मुकेश दास ने उपाधीक्षक के नाम आवेदन देकर बताया कि उनका बच्चा जन्म से ही कमजोर और बीमार रहता था, जिसकी जानकारी सहिया और एएनएम को पहले से दी गई थी।

तीन जनवरी को टीकाकरण नहीं कराने पर उनकी पत्नी को गंभीर परिणाम की बात कहकर डराया गया और आंगनबाड़ी केंद्र बुलाकर पोलियो सहित अन्य टीके लगाए गए।

इसके बाद शिशु की हालत बिगड़ती चली गई और रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई। आवेदन में मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई है।

आरोप निराधार, टीम करेगी जांच

एएनएम विभा कुमारी और सहिया वीणा देवी ने आरोपों को निराधार बताया है। बरही अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. प्रकाश ज्ञानी ने कहा कि 3 जनवरी को प्रखंड के 17 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 500 बच्चों का टीकाकरण किया गया था।