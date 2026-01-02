Hazaribagh Crime: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर सेक्सटॉर्शन, साइबर ठग गिरोह के छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हजारीबाग। हजारीबाग पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों में साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से इस गिरोह से जुड़े छह सक्रिय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जिले में साइबर अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तकनीकी शाखा से मिली थी गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को एक जनवरी को तकनीकी शाखा के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के भेलवारा गांव के आसपास से कुछ युवक फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एस्कॉर्ट सर्विस का विज्ञापन डालकर लोगों को ठग रहे हैं।

विज्ञापन के जरिए लोगों को संपर्क में लाकर पहले उनसे UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। इसके बाद पीड़ितों को अश्लील वीडियो कॉल और चैट के माध्यम से ब्लैकमेल कर और अधिक पैसे की मांग की जाती थी।

छापेमारी टीम का किया गया गठन सूचना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार निगरानी के बाद देर रात करीब एक बजे इंटर कॉलेज विष्णुगढ़ के पास कार्रवाई की।

हजारीबाग की ओर से आ रही एक केआईए सोनेट कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें सवार छह युवकों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने साइबर ठगी में संलिप्तता स्वीकार की। भारी मात्रा में डिजिटल सामग्री बरामद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 10 डेबिट कार्ड और एक केआईए सोनेट कार बरामद की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी अलग-अलग नाम और पहचान का उपयोग कर फर्जी अकाउंट संचालित कर रहे थे, ताकि उनकी पहचान छुपी रहे।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी इस मामले में विष्णुगढ़ थाना कांड संख्या 01/26 दर्ज कर सभी छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला हुआ है और इसमें और कितने लोग शामिल हैं।