संवाद सूत्र, हजारीबाग। शहर में दिन के समय भारी वाहनों के परिचालन पर नो एंट्री लागू होने के बावजूद सड़कों पर भारी वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं। इसका खामियाजा शनिवार सुबह एक बाइक सवार को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। सिंदूर-सियारी रोड पर सुबह करीब 9:30 बजे हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, बाइक सवार सिंदूर-सियारी रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।