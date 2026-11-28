संवाद सहयोगी, कोडरमा। जिले में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क पर करीब 10 किलोमीटर तक तांडव मचाया। तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने पहले तिलैया थाना क्षेत्र के गुमों दुर्गा मंदिर के पास एक कार को जोरदार टक्कर मारी।

इसके बाद मौके से भागने के क्रम में कोडरमा बाजार में एक बस समेत कई अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। लगातार टक्कर से सड़क पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। यह राहत की बात रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुमों दुर्गा मंदिर के पास ब्रेकर के समीप कार चालक सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ी की गति धीमी कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार एक लेन से दूसरे लेन में जा पहुंची। कार सवार युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हादसे के बाद युवक ने बताया कि वह ब्रेकर के पास गाड़ी धीमी कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने अचानक टक्कर मार दी। घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि वह सहम गया।

कार को टक्कर मारने के बाद भी ट्रेलर चालक नहीं रुका और वाहन लेकर आगे बढ़ता रहा। करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कोडरमा बाजार में ट्रेलर ने एक बस को जोरदार टक्कर मार दी। उस वक्त बस में यात्री सवार थे। टक्कर के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।