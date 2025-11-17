गुमला में 2 नाबालिग सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, भरनो (गुमला)। भरनो थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार की रात दो नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दोनो पीड़िता सिसई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें सिसई थाना क्षेत्र के एक गांव में लगने वाला जतरा देखने आई थीं। शाम होने पर वे अपने रिश्तेदार के घर पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से स्कूटी पर पहुंचे एक युवक ने उन्हें गांव छोड़ने की बात कहकर स्कूटी पर बैठा लिया। अंधेरा होने पर आरोपित उन्हें आताकोरा गांव स्थित पतरा के पास सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने स्कूटी रोककर अपने दोस्तों को बुलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद 5 से 6 युवकों ने मिलकर दोनों नाबालिग बहनों के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। दुष्कर्म के बाद दोनों बहनें किसी तरह अपने रिश्तेदार के घर पहुंचीं और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।