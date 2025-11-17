गुमला में 2 नाबालिग सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार
गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। दोनों सिसई में जतरा देखकर लौट रही थीं, तभी एक युवक ने उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
संवाद सूत्र, भरनो (गुमला)। भरनो थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार की रात दो नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है।
दोनो पीड़िता सिसई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें सिसई थाना क्षेत्र के एक गांव में लगने वाला जतरा देखने आई थीं।
शाम होने पर वे अपने रिश्तेदार के घर पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से स्कूटी पर पहुंचे एक युवक ने उन्हें गांव छोड़ने की बात कहकर स्कूटी पर बैठा लिया। अंधेरा होने पर आरोपित उन्हें आताकोरा गांव स्थित पतरा के पास सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने स्कूटी रोककर अपने दोस्तों को बुलाया।
इसके बाद 5 से 6 युवकों ने मिलकर दोनों नाबालिग बहनों के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। दुष्कर्म के बाद दोनों बहनें किसी तरह अपने रिश्तेदार के घर पहुंचीं और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।
अगले दिन पीड़िताओं की मां ने भरनो थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामला सामने आते ही पुलिस अधीक्षक गुमला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम गठित की।
पुलिस टीम ने छापेमारी कर बीते रविवार की रात तीनों आरोपित, भरनो के आताकोरा गांव निवासी विश्वास उरांव (19), डाडकेशा सरना टोली निवासी बीरबल उरांव (21) और डाडकेशा अम्बा टोली निवासी प्रकाश उरांव (19) को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों को सोमवार को गुमला जेल भेज दिया गया। बताया गया कि घटना में कुल 5 से 6 युवक शामिल थे, जिनमें बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव, थाना प्रभारी कंचन प्रजापति, एसआई अभिनंदन कुमार सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे।
