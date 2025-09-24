Jharkhand Accident: बस को ओवरटेक किया, सामने आ रहा ट्रक से हो गई टक्कर, बाइक सवार दो युवकों की मौत

Language
    By Santosh Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:20 PM (IST)

    कामडारा बस्ती (दुर्गा मंदिर) के समीप बुधवार को खूंटी-सिमडेगा मुख्य पथ पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। दोनों सुबह करीब सवा नौ बजे बाइक से जरिया गांव से कामडारा बस्ती खरीदारी के लिए जा रहे थे।

    ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, गुमला। कामडारा बस्ती (दुर्गा मंदिर) के समीप बुधवार को खूंटी-सिमडेगा मुख्य पथ पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई।

    मृतकों की पहचान 20 वर्षीय विष्णु लोहरा, निवासी जामटोली तथा 40 वर्षीय जतरु स्वांसी निवासी जरिया के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों व्यक्ति सुबह करीब सवा नौ बजे बाइक से जरिया गांव से कामडारा बस्ती सामान की खरीदारी के लिए जा रहे थे।

    रास्ते में उन्होंने एक यात्री बस को ओवरटेक किया। इसी दौरान सिमडेगा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में विष्णु लोहरा ट्रक के पहिए के नीचे आ गया।

    घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, बाइक पर सवार जतरु स्वांसी गंभीर रूप से घायल होकर ट्रक के नीचे फंस गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला।

    फिर उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा ले गए। लेकिन उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डाक्टरों ने रांची रिम्स रेफर कर दिया।

    रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कामडारा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।