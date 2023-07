जिस पर पुलिस ने रखा था पांच लाख का इनाम, उसने खुद किया सरेंडर, नक्सली खुदी मुंडा ने कानून के सामने टेके घुटने

भाकपा माओवादी का पांच लाख इनामी सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने बुधवार को सरेंडर कर दिया है। उस पर कई मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस अभी उसके आत्‍मसमर्पण करने की बात से इनकार कर रही है। शायद इसलिए क्‍योंकि पुलिस उसके निशानदेही पर कुछ और कार्रवाई करने वाली है। खुदी के आत्मसमर्पण की बात महीनों से चल रही थी।

भाकपा माओवादी का पांच लाख इनामी सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने किया सरेंडर।

जासं, गुमला। भाकपा माओवादी का पांच लाख इनामी सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने बुधवार को सरेंडर कर दिया है। खुदी मुंडा मूल रूप से भरनो थाना क्षेत्र के बटपुरी गांव का रहने वाला है। उसके ऊपर पांच लाख रुपये झारखंड पुलिस व एक लाख रुपये एनआइए द्वारा इनाम घोषित है। गुमला पुलिस नक्सली खुदी मुंडा की गिरफ्तारी या सरेंडर मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस खुदी के आत्‍मसमर्पण करने की बात से कर रही इनकार खुदी मुंडा के गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण का खुलासा नहीं करने के पीछे आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि पुलिस उसके निशानदेही पर कुछ और कार्रवाई करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खुदी मुंडा ने कुरूमगढ़ थाने में जाकर सरेंडर किया है। जबकि थाना प्रभारी ने खुदी मुंडा की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की बात से इनकार किया है। खुदी पर है हिंसा के दर्जनों मामले दर्ज खुदी पर गुमला, सिमडेगा, लातेहार जिला के थानों में दर्जनों केस दर्ज है। चैनपुर थाना में हमला, चैनपुर ब्लॉक भवन को उड़ाने व चैनपुर पुलिस पर हमला कर चार पुलिसकर्मियों को मारने की घटना में भी खुदी शामिल रहा है। खुदी मुंडा पिछले दो वर्ष से पालकोट और सिमडेगा के सीमांत में अपनी गतिविधि चलाता था। पिछले माह दो कमांडर राजेश उरांव और लाज़िम के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से ही खुदी के आत्मसमर्पण की बात चल रही थी। झारखंड में जारी नक्‍सल उन्‍मूलन अभियान उधर, राज्‍य में जारी नक्‍सल उन्‍मूलन अभियान के तहत एक के बाद एक कुख्‍यात नक्‍सली सरेंडर कर मुख्‍य धारा में अपनी वापसी कर रहे हैं। बीते 26 जून को पलामू व गढ़वा जिले का वांछित प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) का सब जाेनल कमांडर दीपक रजवार ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर कर रहे नक्‍सलियों के परिवारों को झारखंड सरकार की आत्मसर्पण व पुर्नवास नीति का लाभ मिलेगा। पुलिस ने दीपक को माला पहनाकर मुख्‍य धारा में स्‍वागत किया।

