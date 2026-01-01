Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुमला में दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने पत्नी पर टांगी से हमला कर मार डाला

    By Ankit Kumar Chourasia Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:37 PM (IST)

    गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के अमतीपानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुद्धेश्वर असुर ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी अशिखा कुमारी (19) क ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, गुमला। बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती अमतीपानी जोभीपाठ में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।

    यहां बुद्धेश्वर असुर ने अपनी पत्नी अशिखा कुमारी (19) की टांगी से हमला कर हत्या कर दी। घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है।

    जानकारी के अनुसार बुधवार को पति-पत्नी दोनों जंगल में लकड़ी लाने गए थे। शाम को लौटते समय किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।

    विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर बुद्धेश्वर ने अपने पास मौजूद टांगी से पत्नी पर लगातार वार कर दिए। अशिखा की मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं और वहीं पर मौजूद रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरदरी थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

    पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान बुद्धेश्वर ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे विवाद के वास्तविक कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इधर, घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी कम उम्र में एक महिला की इस तरह पति द्वारा हत्या करना बेहद दुखद है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के के बाद स्वजनों को सौंप दिया।