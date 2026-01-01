Gumla Crime: जंगल में साथ गए थे दंपती, मामूली विवाद में पत्नी को मार डाला, फिर वहीं बैठा रहा, गिरफ्तार
गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के अमतीपानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुद्धेश्वर असुर ने मामूली विवाद के बाद अपनी 19 वर्षीय पत्नी अशिखा कुम ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, गुमला। Gumla Crime बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती अमतीपानी जोभीपाठ में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां बुद्धेश्वर असुर ने अपनी पत्नी अशिखा कुमारी (19) की टांगी से प्रहार कर हत्या कर दी।
घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। बुधवार को पति-पत्नी दोनों जंगल में लकड़ी लाने गए थे। शाम में लौटते समय मामूली बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर बुद्धेश्वर ने अपने पास मौजूद टांगी से पत्नी पर लगातार प्रहार कर दिया।
अशिखा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं बल्कि वहीं पर बैठा रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरदरी थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।
Gumla Police ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान बुद्धेश्वर ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे विवाद के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं लग सका है।
मामले की छानबीन की जा रही है । इधर, घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी कम उम्र में एक महिला की इस तरह पति द्वारा हत्या करना बेहद दुखद है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया है।
