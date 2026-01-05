शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, 6 बच्चों के सिर से उठा मां का साया
गुमला के गुरदरी थाना क्षेत्र के जोभी पाठ गांव में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। शनिचरवा असुर ने अपनी 35 व ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गुमला। जिले के गुरदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जोभी पाठ गांव में बीते रविवार की देर रात घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय शनिचरवा असुर ने शराब के नशे में अपनी 35 वर्षीय पत्नी ऋषि असुर की लोहे की रड से वार कर हत्या कर दी।
इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है तथा लोग इसे मानव संवेदनाओं को झकझोर देने वाली घटना बता रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार दंपती के छह बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा बच्चा अभी दूधमुंहा है। रविवार की रात सभी बच्चे खाना खाकर सो गए थे। इसके बाद पति-पत्नी घर में साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर शनिचरवा असुर ने घर में रखी लोहे की रड से पत्नी के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे व परिवार के अन्य सदस्य सहम गए। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने घटना की सूचना गुरदरी पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
इस दुखद घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और शराबखोरी के दुष्परिणामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांववालों का कहना है कि छह मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाना सबसे बड़ा आघात है। अब इन बच्चों के भविष्य को लेकर स्थानीय लोग और रिश्तेदार गहरी चिंता जता रहे हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित बच्चों के संरक्षण और सहायता की मांग भी की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से गांव का माहौल अब भी गमगीन है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।