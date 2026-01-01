गुमला शहर के तीन प्रमुख स्थलों का होगा सौंदर्यीकरण कार्य, लगेगी आकर्षक लाइटिंग

संवाद सहयोगी, गुमला। गुमला शहर में नए साल में सौंदर्यीकरण को नयी रफ्तार मिल रही है। नगर परिषद ने शहर को आकर्षक, आधुनिक और पहचान योग्य रूप देने के लिए तीन महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष कार्य शुरू करेगा। पटेल चौक स्थित तीन कोणीय मुहाने, टावर चौक और थाना रोड पर सजावट के साथ आधुनिक लाइटिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

करीब छह लाख रुपये की अनुमानित लागत से हो रहे इस कार्य में स्टील के गोलाकार फ्रेम में गुमला लिखी विशेष लाइटिंग लगाई जाएगी, जो शहर की पहचान को नया लुक देगी। इसके अलावा इन स्थलों के इर्द-गिर्द सफाई, रंग-रोगन और व्यवस्थित डिजाइन पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि पूरे क्षेत्र का रूप निखरे।