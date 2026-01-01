गुमला शहर के तीन प्रमुख स्थलों का होगा सौंदर्यीकरण कार्य, लगेगी आकर्षक लाइटिंग
गुमला शहर में नए साल में सौंदर्यीकरण को गति मिल रही है। नगर परिषद पटेल चौक, टावर चौक और थाना रोड पर विशेष कार्य शुरू करेगा। इन स्थलों पर आकर्षक लाइटिं ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गुमला। गुमला शहर में नए साल में सौंदर्यीकरण को नयी रफ्तार मिल रही है। नगर परिषद ने शहर को आकर्षक, आधुनिक और पहचान योग्य रूप देने के लिए तीन महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष कार्य शुरू करेगा। पटेल चौक स्थित तीन कोणीय मुहाने, टावर चौक और थाना रोड पर सजावट के साथ आधुनिक लाइटिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
करीब छह लाख रुपये की अनुमानित लागत से हो रहे इस कार्य में स्टील के गोलाकार फ्रेम में गुमला लिखी विशेष लाइटिंग लगाई जाएगी, जो शहर की पहचान को नया लुक देगी। इसके अलावा इन स्थलों के इर्द-गिर्द सफाई, रंग-रोगन और व्यवस्थित डिजाइन पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि पूरे क्षेत्र का रूप निखरे।
वहीं पटेल चौक के पास वर्तमान में सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जो जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। नगर परिषद का मानना है कि यह पहल न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ाएगी बल्कि लोगों के लिए आकर्षण का नया केंद्र भी बनेगी। शाम के समय लाइटिंग की चमक से स्थानीय निवासियों को बेहतर परिवेश और आगंतुकों को सकारात्मक अनुभव मिलेगा।
योजना समय पर पूरी हो गई तो गुमला शहर की छवि में काफी सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। सौंदर्यीकरण का यह प्रयास लंबे समय तक बना रहे। जिससे गुमला की अलग पहचान बनेगी। -सुनील सोनी, स्थानीय निवासी
टावर चौक, पटेल चौक व थाना चौक में सौंदर्यीकरण का मांग लंबे समय से लोगों के द्वारा किया जा रहा था। अगर यह तीनों स्थान का कायाकल्प हो जाएगा तो, निश्चित रूप से गुमला एक नए रूप में दिखेगा। -उत्तम गोयल, स्थानीय निवास
वर्तमान में पटेल चौक में सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जहां कार्य पूर्ण होने के बाद टावर चौक व थाना चौक में भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। उपरोक्त तीनों स्थानों में लाईटिंग का भी कार्य होगा जो गुमला शहर का आकर्षण का केंद्र बनेगा। -हेलाल अहमद, सीटी मैनेजर नप गुमला
