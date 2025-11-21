Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gumla News: बच्चा सहित 18 हाथियो का झुंड पहुंचा भरनो, फसलें रौंदीं, ग्रामीणों ने मचाया शोर

    By Santosh Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    गुमला जिले के भरनो प्रखंड में 18 हाथियों के झुंड ने सुपा गांव में फसलों को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा, पर वे मोरगांव में जमे रहे। विशेषज्ञों ने हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है। वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं, और अन्य प्रखंडों में भी हाथियों की गतिविधि से तनाव है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुमला।  जिले के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात 18 हाथियों का बड़ा झुंड जतरगड़ी और नदीटोली होते हुए सुपा गांव पहुंच गया। झुंड में दो छोटे हाथी के बच्चे भी मौजूद थे, जिससे पूरा समूह और अधिक सतर्क और आक्रामक देखा गया। हाथियों के अचानक गांव में घुसने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण घरों से बाहर निकलकर इधर-उधर भागते नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फसलों को भारी नुकसान, किसानों की मेहनत पर पानी

    हाथियों ने सुपा और आसपास के खेतों में खड़ी फसलों को बुरी तरह रौंद डाला। धान व अन्य रबी फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के लगातार बढ़ते आवागमन से खेती करना जोखिमभरा हो गया है और रातों की नींद हराम हो चुकी है।

    ग्रामीणों ने खदेड़ा, फिर भी बनी रही बेचैनी

    रात में villagers ने मशाल जलाकर और शोर मचाकर हाथियों को गांव से खदेड़कर मोरगांव की ओर मोड़ दिया। झुंड मोरगांव मैदान के पीछे स्थित पतरा में डेरा जमाए बैठा था। सुबह होते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ने और लगातार शोर होने से हाथियों में बेचैनी देखी गई, जिसके बाद झुंड अचानक मैदान की ओर निकल आया। यह स्थिति भीड़ में मौजूद लोगों के लिए खतरा बन गई।

    विशेषज्ञों की चेतावनी—हाथियों के करीब न जाएं

    bharano

    वन्यजीव विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भीड़ का हाथियों के इतने करीब जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर तब जब झुंड में छोटे बच्चे मौजूद हों, क्योंकि ऐसे में पूरी टोली आक्रामक हो जाती है। किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है, इसलिए लोगों को पूरी दूरी बनाकर रखने की सलाह दी गई है।

    वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल, ग्रामीणों में नाराजगी

    स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की टीम देर से पहुंचती है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। हालांकि विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों के पास न जाएं, भीड़ न लगाएं और पूरी तरह सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

    अन्य प्रखंडों में भी हाथियों की गतिविधि, तनाव बढ़ा

    भरनो के अलावा कामडारा और चैनपुर प्रखंडों में भी बीते दो दिनों में हाथियों के झुंड दिखे हैं। लगातार बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीणों में आतंक और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं।