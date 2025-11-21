Gumla News: बच्चा सहित 18 हाथियो का झुंड पहुंचा भरनो, फसलें रौंदीं, ग्रामीणों ने मचाया शोर

जागरण संवाददाता, गुमला। जिले के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात 18 हाथियों का बड़ा झुंड जतरगड़ी और नदीटोली होते हुए सुपा गांव पहुंच गया। झुंड में दो छोटे हाथी के बच्चे भी मौजूद थे, जिससे पूरा समूह और अधिक सतर्क और आक्रामक देखा गया। हाथियों के अचानक गांव में घुसने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण घरों से बाहर निकलकर इधर-उधर भागते नजर आए।

फसलों को भारी नुकसान, किसानों की मेहनत पर पानी हाथियों ने सुपा और आसपास के खेतों में खड़ी फसलों को बुरी तरह रौंद डाला। धान व अन्य रबी फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के लगातार बढ़ते आवागमन से खेती करना जोखिमभरा हो गया है और रातों की नींद हराम हो चुकी है।

ग्रामीणों ने खदेड़ा, फिर भी बनी रही बेचैनी रात में villagers ने मशाल जलाकर और शोर मचाकर हाथियों को गांव से खदेड़कर मोरगांव की ओर मोड़ दिया। झुंड मोरगांव मैदान के पीछे स्थित पतरा में डेरा जमाए बैठा था। सुबह होते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ने और लगातार शोर होने से हाथियों में बेचैनी देखी गई, जिसके बाद झुंड अचानक मैदान की ओर निकल आया। यह स्थिति भीड़ में मौजूद लोगों के लिए खतरा बन गई।

विशेषज्ञों की चेतावनी—हाथियों के करीब न जाएं वन्यजीव विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भीड़ का हाथियों के इतने करीब जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर तब जब झुंड में छोटे बच्चे मौजूद हों, क्योंकि ऐसे में पूरी टोली आक्रामक हो जाती है। किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है, इसलिए लोगों को पूरी दूरी बनाकर रखने की सलाह दी गई है।

वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल, ग्रामीणों में नाराजगी स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की टीम देर से पहुंचती है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। हालांकि विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों के पास न जाएं, भीड़ न लगाएं और पूरी तरह सुरक्षित दूरी बनाए रखें।