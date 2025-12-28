भूमि विवाद में महिला को गोली मारकर किया घायल, आरोपी अनुज एक घंटे में गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, महागामा (गोड्डा)। महागामा अनुमंडल क्षेत्र के कमरगामा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक महिला को गोली मारी गई है। घायल महिला की पहचान ईसीएल हॉस्पिटल में सहायक कर्मी व उर्जानगर निवासी शिवकुमारी देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कमरगामा गांव की रहने वाली हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिवकुमारी देवी ने बताया कि पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। शुक्रवार की शाम उनकी गोतनी ने फोन कर सूचना दी कि अनुज ब्रह्म की पत्नी बबली देवी ने उनकी जमीन पर लगे घेरे को उखाड़कर फेंक दिया है।

बाइक से उतरते ही चला दी गोली सूचना मिलने पर वह अपनी बेटी के साथ कमरगामा पहुंचीं। गांव के विद्यालय के पास उन्होंने देखा कि अनुज ब्रह्म अपाचे बाइक के साथ अन्य लोगों के साथ बैठा हुआ था। आरोप है कि बाइक से उतरते ही अनुज ब्रह्म ने उनकी बांह पकड़ ली और पिस्तौल से गोली चला दी। गोली उनके पेट और कमर के बीच से छूते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और जमीन पर गिर पड़ीं।