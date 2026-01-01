Railway News: गोड्डा से चलने वाली कई ट्रेनों के टाइम टेबल में हुआ बदलाव, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

संवाद सूत्र, गोड्डा। गोड्डा रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेन की समय-सारिणी में 1 जनवरी 2026 से बदलाव किया गया है जबकि गोड्डा पहुंचने वाली कुछ ट्रेन के समय-सारिणी में भी बदलाव हुआ है। वर्तमान में गोड्डा से 15 ट्रेन का परिचालन हो रहा है। गोड्डा से पहली ट्रेन 8 अप्रैल-2021 काे शुरू हुई थी। वहीं, दूसरी ओर लोगों को उम्मीद थी कि गोड्डा से रांची जानेवाली इंटरसिटी ट्रेन वाया दुमका का समय-सारिणी में बदलाव कर इसे और थोड़ा विलंब से चलाया जायेगा जो पहले शाम पांच बजे चलती थी।

लेकिन इसमें अब बदलाव करते हुए अब यह ट्रेन गोड्डा से शाम चार बजकर पांच मिनट पर ही रांची के लिए चलेगी। वहीं, गोड्डा से दुमका जाने वाली लोकल यात्री ट्रेन शाम चार बजकर चालीस मिनट पर चलेगी, जबकि गोड्डा-हंसडीहा जाने वाली लोकल ट्रेन शाम 5 बजकर 15 मिनट पर और रात में गोड्डा से दुमका जाने वाली लोकल ट्रेन अब रात 8 बजकर 45 मिनट पर दुमका के लिए चलेगी।

वहीं, गोड्डा से दोराई अजमेर जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन मंगलवार को सुबह पांच बजे, सप्ताहिक लोकमान्य तिलक मुम्बई ट्रेन रविवार को सुबह 5 बजकर 30 मिनट, गोड्डा से भागलपुर जाने वाली दैनिक लोकल ट्रेन सुबह छह बजकर चालीस मिनट पर जायेगी।

जबकि गोड्डा से सियालदह कोलकात्ता जानेवाली ट्रेन की समय सारिणी में आंशिक संशोधन किया गया है जहां यह ट्रेन अब गोड्डा से सुबह नौ बजकर 45 मिनट पर चलेगी। इसके साथ ही गोड्डा से देवघर जाने वाली लोकल ट्रेन अब दोपहर एक बजे गोड्डा से चलेगी। वहीं, गोड्डा से सप्ताह में तीन दिन रांची जाने वाली रांची एक्सप्रेस अब सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर चलेगी।

गोड्डा से दिल्ली जानेवाली साप्ताहिक ट्रेन जो बुधवार को चलती है यह अब सुबह दस बजकर पांच मिनट पर पहली जनवरी से चलेगी। गोड्डा हमसफर की टाइमिंग में भी बदलाव वहीं, गोड्डा हमसफर सोमवार को, गोड्डा टाटानगर मंगलवार को गोड्डा गोमतीनगर शनिवार को क्रमश: दो बजकर पांच मिनट पर गोड्डा स्टेशन से पहली जनवरी से चलेगी। गोड्डा से राजेन्द्र नगर पटना जानेवाली ट्रेन सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शनिवार को रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन शनिवार को सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर गोड्डा पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में रांची गोड्डा इंटरसिटी सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर गोड्डा पहुंचेगी। जबकि लोकमान्य तिलक मुम्बई ट्रेन शुक्रवार को रात आठ बजकर 35 मिनट पर, सियालदह ट्रेन रात नाै बजकर तीस मिनट पर, दोराई अजमेर ट्रेन सोमवार को रात दस बजे, दुमका गोड्डा लोकल ट्रेन शाम चार बजकर 25 मिनट पर गोड्डा पहुंचेगी।